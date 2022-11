Cambio della guardia alla CBS: tira l'aria di un ritorno clamoroso

Questione di momenti, questione di valutare una squadra in calo e prendere il prima possibile delle decisioni per dare una svolta al tutto. La CBS, le sue valutazioni, le ha fatte in questi giorni, dopo la sconfitta casalinga in casa del San Domenico Savio Asti che ha proiettato i rossoneri in zona playout, per la prima volta in stagione. Perché di fatto si tratta di questo: i torinesi sono in calo e la dirigenza di corso Sicilia ha valutato per il cambio drastico, esonerando Alessandro Rubino.

NUMERI IN CALO

Nonostante le sole 10 giornate di campionato disputate si può considerare che l'era Rubino in casa CBS ha vissuto due momenti assolutamente differenti. Un primo, durato 5 giornate, sicuramente proficuo, dove i rossoneri hanno collezionato 3 vittorie e 2 sconfitte, proiettando la squadra addirittura in zona playoff in virtù di vittorie importanti contro Cavour, AS Torino Calcio e Pro Dronero. 5 gol fatti e 3 subiti in questo primo filotto di gare, numeri però destinati a calare nelle successive 5 partite.

Tolta la sconfitta alla sesta giornata, contro la Cheraschese e sulla carta complicata (dove comunque la CBS ha giocato una grande partita), i rossoneri sono incappati in 3 sconfitte e 1 pareggio, frutto di un pari casalingo contro il Moretta (raggiunto, tra l'altro, nei minuti finali) e di tre KO dolorosi in partite alla portata contro Albese (in trasferta), Pro Villafranca e appunto San Domenico Savio (entrambe in casa), che probabilmente hanno portato alla scelta dell'esonero. In queste 5 partite la CBS ha segnato sempre 5 gol, subendone però 9.

ALESSANDRO RUBINO (FOTO CUNAZZA)

La CBS ha quindi comunicato la propria scelta attraverso un comunicato stampa, pubblicato nella mattinata odierna di mercoledì 16 novembre. "La CBS Scuola Calcio comunica di aver sollevato il sig. Alessandro Rubino dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La società ringrazia Rubino per l’impegno e la dedizione messi in questi mesi di lavoro e gli augura il meglio per il suo futuro calcistico, consapevole che le qualità mostrate saranno senz’altro un valore aggiunto per la sua carriera. Nelle prossime ore, la società comunicherà ufficialmente il nome del nuovo allenatore".

IL CLAMOROSO RITORNO A CASA

Nelle prossime ore potrebbe già arrivare l'annuncio del nuovo tecnico della CBS. Tutto vero, così come sono veri tutti i pensieri che chiunque bazzichi nel calcio dilettantistico torinese può essersi fatto in questi minuti. Marcello Meloni, ex tecnico del Chisola e da poco separatosi dai vinovesi, è vicinissimo al suo clamoroso ritorno alla CBS, dove ha scritto pagine di storia incredibili, ultima di queste con quella promozione in Eccellenza raggiunta a sorpresa dopo una cavalcata clamorosa nella stagione 2018/19 culminata con la vittoria ai playoff contro la Fulgor Valdengo. Come spesso si dice "si torna dove si è stati bene", e in un certo senso Meloni torna dove ha fatto del bene, riportando i rossoneri nella massima categoria regionale dopo tantissimi anni e lanciando un nuovo corso in società che di fatto è proseguito anche negli anni successivi.

Ci sono però ancora delle questioni da risolvere: Meloni è stato esonerato dal Chisola e può accasarsi altrove, ma come il nuovo regolamento vuole deve risolvere tutte le questioni economiche con la nuova società prima di potersi ufficialmente concordare con il nuovo sodalizio. Tutte questioni risolvibili, comunque: l'annuncio del ritorno di Meloni a casa CBS è questione di ore.