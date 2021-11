Afforese-Schiaffino: Lentini è una macchina da gol. Sei reti da centravanti di razza nella vittoria in casa gialloblù

Trascinato da un Lentini mattatore (sei gol personali per il centravanti di Calderara), il Centro Schiaffino si aggiudica meritatamente la sfida contro un'Afforese punita eccessivamente dal risultato finale. Pur faticando a rendersi pericolosa in attacco, infatti, la formazione gialloblù si è opposta con orgoglio, soprattutto nella prima e nell'ultima frazione, a un avversario che ha messo in mostra qualità importanti nei singoli e nell'organizzazione di gioco. Il gol di Naralloo è dunque un riconoscimento simbolico ma meritato per la squadra di Pagani, che nonostante il passivo importante non ha mai smesso di provarci e di lottare. Dall'altra parte Napolitano può...

