Aldini-Lombardia Uno: Trimboli tuttofare, Aguiari alla Samuel, ma il terzo tempo è tutto per D'Amore

L'Aldini rivela ancora una volta di avere fiato da vendere, gambe d'acciaio e grandi costruzioni di gioco che non tradiscono davanti all'avversario. Un esempio concreto sono Monti - il quale tiene i suoi in zona d'attacco e spinge sempre sull'acceleratore - ed il bomberino di giornata Trimboli. La Lombardia Uno, dal canto suo, è in grado di sfruttare le ottime qualità del portiere Schembari ed i muri difensivi messi in piedi da Abd El Wahab e Aguiari, che emergono soprattutto nel corso del secondo tempo. Sul finale, la gara si distende leggermente e dà modo anche ai rossoneri di tirare...

