Rogoredo-Milano Football Academy: il rigore di Raffaele segna un punto contro gli imbattibili, bene De Chiara e Foti che non mollano l'avversario

La partita contro il Milano Football Accademy si sapeva che si sarebbe rivelata una sfida molto ardua. Il Rogoredo si trovava un po' in svantaggio a causa dell'assenza della metà dei ragazzi, per completare la rosa sono stati aggiunti due ragazzi della categoria superiore, per un totale di dodici atleti e dunque di pochissimi cambi a disposizione. Contro la prima della classe. Ancor prima che cominci il match tra i calciatori si vocifera che la squadra avversaria sia la prima della classe. E per non smentirsi, Bucceri Matteo segna subito dopo il fischio d'inizio un gol con un tiro che...

