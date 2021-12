Club Milanese: il gruppo di Baccaro termina il girone di andata con grande soddisfazione, nelle due ultime sfide reti segnate da Nunez e Milanesi

Le ultime due partite autunnali del campionato hanno rappresentato per la squadra del sandonatese una bella sfida. Sabato 4 dicembre è stata giocata con successo quella contro il Frog Milano, 3-1 secondo i tempi FIGC: 1-0, 1-1, 1-0. Mentre sabato 11 i ragazzi hanno affrontato un'importante società la Franco Scarioni subendo sei reti nel totale. Il tecnico Maurizio Baccaro racconta entrambi i match: «In poche parole la partita disputata contro la Frog Milano è stata vissuta in maniera positiva e non solo per la vittoria. I ragazzi hanno davvero dato il 100% di quello che potevano dare in tutti i...

