Colombo e Bonomini illuminano insieme alle reti di Ruggiero e Curci

L'Iris ha giocato una grande partita, molto intensa e fatta di ottimi spunti palla a terra che hanno portato i bianconeri a trovare la via del tiro in più occasioni. I protagonisti assoluti della partita sono Mattia Bonomini - autore di una splendida tripletta e Marco Colombo, tra i migliori in campo con una doppietta, nonostante abbia giocato tutta la partita come difensore centrale. Da elogiare anche le reti messe a segno da Nicolò Curci e Edoardo Ruggiero. Gli ospiti hanno avuto buone occasioni per trovare la via del gol con Alessandro Polli e Enea Ronconi, ma non sono riusciti a superare il portiere dei padroni di casa Mattia Raimondi, che si è reso protagonista con ottimi interventi.

SUPER BONOMINI

Il primo tempo si apre con i padroni di casa vogliosi di trovare il gol del vantaggio nei primi minuti, con gli ospiti che si chiudono in fase difensiva. La prima occasione arriva al 3' sui piedi di Curci che davanti al portiere prova il pallonetto ma arriva il salvataggio sulla linea di Papa che sventa una super occasione. Al 5' arriva il gol del vantaggio per l'Iris: Casadei semina un avversario, arriva sul fondo e mette un cross basso sul quale arriva Bonomini, la sua conclusione colpisce la parte bassa della traversa e termina oltre la linea. All'8' arriva un'altra ottima occasione per i bianconeri con Casadei che calcia a botta sicura ma arriva il bellissimo salvataggio di Parisi, il quale fa da scudo impedendo al pallone di entrare in rete. Al 10' arriva il gol del raddoppio con Curci che insacca in rete il cross di Casadei dopo una bellissima azione manvorata palla al piede da destra verso sinistra. I Devils cercano di creare qualche buono spunto con Ronconi e Beder ma manca il passaggio vincente per arrivare in porta. I padroni di casa al 17' trovano la terza rete: angolo battuto Scardigno che trova perfettamente in area di rigore Colombo che appoggia con il destro il pallone in rete da pochi passi. Nel secondo tempo entrano Cosentini, Notarnicola e Tome insieme al portiere Raimondi. Per gli ospiti entra Federico al posto di un acciaccato Papa. Sulla prima azione della seconda frazione arriva il gol di Ruggiero che, sugli sviluppi di una rimessa laterale, supera con un bel pallonetto Polli. Al 6' arriva la quinta rete dell'Iris con Bonomini, il quale recupera il pallone a centrocampo, supera due avversari e con il piatto trova l'angolo destro firmando la sua doppietta. Dopo due minuti sempre Bonomini firma la sua tripletta con un tiro da lontanissimo che toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali, gol da applausi per il giovane calciatore che riceve gli applausi dei presenti. Il numero dieci bianconero ha l'opportunità di trovare i quarto gol ma viene fermato da una super parata di Polli da distanza ravvicinata. I Devils hanno una grandissima occasione per trovare la rete al 15' con una bellissima punizione calciata da Parisi, sulla quale è eccezionale Raimondi che toglie la sfera dall'incrocio dei pali. Al 17' arriva l'ultimo gol della gara firmato da Colombo con un tiro al volo su assist di Ruggiero, sugli sviluppi di un cross. Nella terza ed ultima frazione l'Iris cerca di trovare la via del gol ma i centrali difensivi Papa e Ercolani sono bravi a chiudere molte iniziative. Sulle ripartenze gli ospiti trovano alcune ottime azioni in profondità Ma Federico e Ronconi vengono fermati da ottimi interventi in ripiegamento dei difensori. I bianconeri fanno girare bene il pallone e trovano la conclusione in alcune circostanze, soprattutto con Cosentini, molto voglioso di trovare il gol, ma il numero nove è sfortunato in un paio di circostanze e non riesce a trovare la porta.

IL TABELLINO

IRIS DEVILS 7-0

RETI: 5' Bonomini (I), 10' Curci (I), 17' Colombo (I), 3' st Casadei (I), 6' st Bonomini (I), 8' st Bonomini (I), 17' st Colombo (I).

IRIS: Canatamessa, Denise, Montaudo, Colombo, Curci, Casadei, Riccio, Cosentini, Bonomini, Raimondi, Ruggiero. A disp. Notarnicola, Tome, Scardigno. All. Bonazzi.

DEVILS: Polli, Beder, Erami, Ercolani, Nocera, Papa, Polli, Ronconi, Federico, Parisi. All. De Miglio.