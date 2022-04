«Forza Ale», così la vittoria del campionato per il CVS è una dedica di cuore

La storia più recente degli Esordienti classe 2010 dell'Atletico CVS, ad un occhio attento ed un orecchio proteso all'ascolto, racconta di sorprendente resilienza e tanta voglia, che si fa quasi necessità nell'immediato periodo post-pandemico, di socialità e unione sportiva ed umana. Una squadra decimata, in anni complessi sia per l'idea stessa dello stare in gruppo sia per lo sport tout court, e poi sostanzialmente rifondata da zero per raggiungere le stelle: così, i biancorossoblù del duo dei neoarrivati tecnici Crafa e Romano ha conquistato la testa del Girone 18, con un bagaglio statistico di nove vittorie, un pareggio e due sole sconfitte, appena un passo sopra l'Atletico Alcione e l'Accademia Inter.

«Fino a circa ventun mesi fa, sembrava proprio che la squadra dei 2010 dovesse sparire», spiega Carmelo Fontana, che segue il gruppo come dirigente ma che in società è al contempo allenatore del gruppo 2011 «Grazie al Direttore Sportivo, Germano Chiesa, nonché ai tesserati di una solida società come la nostra, è stato messo in piedi un gruppo fantastico di ragazzi, assemblati ruolo per ruolo in maniera perfetta». Un lavoro che è ripartito dallo «zoccolo duro», e cioè i quattro ragazzi che, nei due anni più complessi per la categoria, hanno resistito alle intemperie dell’età e delle contingenze: Gioele Avanzo, Giacomo Fontana, Lorenzo Terraccia, Manuel Grecchi, Mattia Sessa e Andrea Bardelli. Da lì – mentre la società di Sesto Ulteriano ha scientemente portato avanti una progettazione rivolta al futuro per la propria Scuola Calcio, acquisendo, tra l'altro, il riconoscimento Élite da parte della FIGC – nuovi innesti hanno permesso che la squadra, a tutti gli effetti, potesse rinascere nel salto anagrafico e categoriale: con poco rodaggio alle spalle, ma certamente tanta fame di campo, i risultati ottenuti testimoniano d'un investimento e una scommessa più che vincenti.

«Il traguardo ottenuto con la vittoria del girone primaverile di quest’anno è il risultato di un lavoro meticoloso, professionale e portato avanti con passione da parte della dirigenza e dello staff tecnico», certifica Fontana che continua «Soprattutto, il gruppo che si è creato, oltre ad aver dimostrato di poter essere competitivo, è molto unito: sono rientrati in campo senza paura ma col mantra del lavorare a testa bassa, e ne siamo davvero orgogliosi». Un'unità che si è svelata all'esterno proprio a fine campionato, quando, all'ultimo appuntamento, la squadra ha deciso di dedicare la vittoria al terzino Alessandro Florio, rientrato post-ricovero per un'importante diagnosi che l'ha costretto lontano dai compagni: delle t-shirt scritte di loro pugno, col messaggio «Forza Ale»; un gesto semplice ed efficace per dimostrargli vicinanza, «sintomatico» – nelle parole della dirigenza – di quanto questi quindici ragazzi siano riusciti a creare quel senso di familiarità e gruppo.