Girl power nerazzurro: col Villapizzone decidono Mazzarola e Redaelli

Bellissima partita nel girone 22 degli Esordienti B tra Villapizzone e Inter. Protagonista in campo non solo il calcio ma anche il rispetto e l'amore per questo sport. Le ragazze dell'Inter classe 2010, guidate dall'istruttrice Georgia Gatti, hanno fatto vedere di saper giocare un gran calcio contro i ragazzi classe 2011 del Villapizzone che, guidati dall'istruttore Giancarlo Marini, hanno tenuto testa dando luogo a una partita equilibrata.

GRANDE EQUILIBRIO

Nei primo tempo si é assistito a uno spettacolo, entrambe le squadre in attacco a cercare spazi ma le difese tenevano bene e chiudevano ogni spazio che si creava. La padrona assoluta della fascia destra Lucia Arfani ha seminato il panico tra gli avversari, ogni volta che le arrivava palla creava un qualcosa di interessante anche per le compagne che però non riuscivano a sfruttare le occasioni. Primo tempo che si conclude in pareggio, con entrambe le squadre che hanno avuto occasioni da gol, la più importante per il Villapizzone con Federico Baratelli mentre per l'Inter la più pericolosa è stata Beatrice Ascone che, da fuori area, ha centrato diverse volte la porta trovando le risposte del portiere avversario.

INTER IN ATTACCO

Dopo un primo tempo di studio e di equilibrio, l'Inter riesce a sbloccare la partita con un bellissimo tiro rasoterra di Federica Mazzarola che spedisce la palla in gol alla destra del portiere che nulla può in quanto la palla era stata ben indirizzata all'angolino. Sempre Inter protagonista nella prima parte del secondo tempo con Lucia Arfani che, lasciata da Federica Mazzarola, manda fuori un tiro abbastanza difficile. Giulia Manca impegna il portere del Villapizzone Leonardo Di Maio con un tiro molto potente ma molto bravo il portiere in due tempi a dire di no. Villapizzone che cerca in tutti i modi il gol del pareggio, prima con Federico Baratelli che cerca di superare gli avversari in area ma viene fermato sul più bello e dopo con Emanuele Brocchieri che, su punizione, sfiora il palo. Nell'azione successiva Pietro Coluru ha una grandissima occasione davanti al portere ma fallisce il tiro. Con il terzo tempo al termine, l'Inter trova il gol con Chiara Stella Redaelli.





IL TABELLINO

Villapizzone-Inter 1-3 (0-2)

RETI: Redaelli Chiara (I), Mazzarola (I).

VILLAPIZZONE: Di Maio, Coloru, Parnetti, , Meschi, Brocchieri, Grimaldi, Nanetti, Marzulli, Scalia, Baratelli. A disp. Moroni, Strobino, Travaglio, Mignogna, Montinaro. All. Marini.

INTER: Crupi, Lombardo, Arfani, Ripamonti, Ascone, Colantuono, Piccaluga, Redaelli Chiara, Serio, Giuffre, Guarnaccia. A disp. Manca, Mariani, Mazzarola. All. Gatti.