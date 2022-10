Sette il numero perfetto. Pioggia di gol con Solari e Ottolina

Energica partita quella giocata tra la storica società milanese e il Calvignasco Bubbiano Accademy. I ragazzi hanno dato il loro meglio fino alla fine, non cedendo neanche per un attimo il passo alla stanchezza. I padroni di casa vincono l’incontro grazie al bel lavoro di squadra.

Picciocchi apre le danze. Il primo tempo è stato quello più bilanciato, in cui entrambe le squadre sono riuscite a mantenere il controllo del pallone reciprocamente per diverse azioni, complici tattiche di gioco differenti. I punto di riferimento del Forza e Coraggio per questo primo tempo è sicuramente lo scattante Giovanni Tonani che dimostra di saper mantenere il controllo smarcando bene l’avversario aiutato dal compagno Pietro Botto, sempre attento a ricevere. In casa CB Accademy si distinguono per strategia e voglia di farcela Giorgio Giannini, il capitano Cristian Pulvirenti e Mirko De Casali.

Fin da subito la squadra di casa cerca di concretizzare in attacco per Giacomo Teli che fa da spalla a Lorenzo Picciocchi servendo degli splendidi assist.

La situazione comincia a metà tempo, inizialmente è il Cb ad attaccare ed il capitano Pulvirenti sembra quasi riesca ad insaccare, ma il mancato successo dell’azione genera un surplus di energia fra i bianco celesti, che risalgono velocemente l’area e con un’ottima collaborazione di gruppo danno il via a dei passaggi pericolosi. Dalla rimessa laterale Tonani passa a Teli che cerca di concludere ma la difesa di Edoardo Ramponi devia il colpo, Teli riesce a recuperare nuovamente la palla che passa a Picciocchi, ma in questo primo tentativo fallisce.

Segue immediatamente una nuova azione e questa volta è il 6 a passare al compagno Botto che anche questa volta non riesce ad insaccare. Il Cb carico sfrutta il momento, Alessandro Cover conquista la palla che indirizza a Thomas Leone, velocissimo risale, in area piccola è di nuovo Tonani a bloccare ogni tentativo riportando gli avversari nella loro area. Un piccolo contrasto di gioco permette di ottenere una punizione a favore dei padroni di casa ed proprio così che dopo un momento di esitazione, da mezz’area Picciocchi insacca all’incrocio fra i due pali con un lancio preciso.

Il secondo tempo si trasforma presto in una tempesta di gol, in totale 6: 4 sferzati dai biancocelesti e 2 dai rossoneri. Si comincia subito, già al terzo minuto su un rimpallo diche aveva mirato contro il portiere,non perde tempo insaccando immediatamente. Neanche il tempo di riprendersi che subito dopo a seguito di un calcio d’angolo il portiere avversarioallontanandosi troppo verso sinistra lascia scoperta la porta permettendo, nell’agitazione della mischia, adi conquistare un altro gol. Un plauso va fatto a Bufis, che si è dimostrato all’altezza di una situazione molto difficile. Il Cb Accademy non riuscendo a tirare un po’ di respiro si trova schiacciato nella sua area per la durata di qualche interminabile minuto che vede il numero 99 in energico sforzo a proteggere la porta. Pochi minuti dopo la situazione si ribalta e questa volta sono i rossoneri ad avere la meglio.

La prima azione è sferzata da Michele Pinelli che tira un destro potentissimo contro il portiere Francesco Rugginenti che riesce a bloccare l’assalto ma il rimbalzo serve un contrattacco a Giannini che conquista il primo gol. Il secondo punto fa in fretta ad arrivare, infatti a seguito di un lancio lungo del portiere Pulvirenti riceve e segna all’istante siamo già al dodicesimo minuto. Ma questo tempo denso continua con altri colpi di scena. Appena un minuto dopo è di nuovo Solaro a dominare l’azione a seguito di una rimessa laterale e il gran finale arriva sbalorditivo da un’azione servita in principio da Kristian Casanelli verso Matteo Tavazzani che passa a Massimo Albertario che intercetta nella fascia opposta Ottolina che segna cogliendo di sorpresa Bufis.



Si ricomincia con la grinta da Leone. Il terzo tempo parte a favore della squadra ospite che con il massimo delle forze. Subito poco dopo il fischio dell’arbitro Thomas Leone segna il terzo gol. Al contrario di quanto accade di solito, quest’ultimo tempo non cede per un attimo il passo alla stanchezza. Ottimo lavoro di squadra è dimostrato da De Casa, dall’instancabile capitano Pulvirenti, da Reda El Hallaoui, da Giannini e Mattia Frigerio. Ma nonostante la foga, la squadra di casa accetta di cedere un minimo di vantaggio pur se rivelandosi, in questa fase, meno in linea rispetto agli avversari, cerca di concretizzare comunque delle azioni che aumentino il loro punteggio. Proprio a ridosso del fischi di fine ottiene ciò che stava cercando e lo fa ancora una volta grazie a Ottolina che con un tiro pazzesco, correndo da solo fino in fondo all’area tira deciso verso l’incrocio dei due pali. Infine su assist di Teli, Solari segna il gol di chiusura.

IL TABELLINO

FORZA E CORAGGIO – CB ACCADEMY: 7-3 (4-1)

RETI: 16’ Picciocchi (FC); 3’ st Solari (FC); 5’ Ottolina (FC); 9’ st Giannini (CBA); 12’ st Pulvirenti (CBA); 13’ st Solari (FC); 19’ Ottolina (FC); 5’ tt Leone (CBA); 17’ Solari (FC); 18’ Ottolina (FC)

FORZA E CORAGGIO: Rugginenti; Albertario; Cassanelli; Aliaga; Picciocchi; Botto; Ottolina; Guerriero; Tavazzani; Perniciaro; Natale; Teli; Solaro

CB ACCADEMY: Chianese; Cover; Morlacchi; Giannini; Pulvirenti; Bufis; De Casale; Leone; Persico; El Hallaoui; Pinelli; Frigerio; Ramponi;