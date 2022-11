Carenzi brucia ogni filo d'erba, Bottazzi alla Tonali

Tanta grinta e qualche individualità interessante. È questa la sintesi che possiamo trarre dal derby fra Serenissima e Agrisport.

Sono gli ospiti a portarsi avanti con l'assist di Ambrogio e il tiro a giro di Laserra che non lascia scampo a Bouhaddoun che vola e devia sul palo, ma non è sufficiente ad evitare il vantaggio neroverde. Non tarda ad arrivare la risposta della società di Scirea, cross al bacio di Licciardi e La Rocca al volo fulmina Torquato, estremo difensore milanese che può solo pararla con lo sguardo. Sale in cattedra uno dei giocatori con più qualità sul terreno di gioco di Via Marconi, Carenzi, eight che prima chiude egregiamente su Morabito e poi lascia partire il bolide che sibila vicino all'incrocio. Si conclude così la prima frazione, dominata dallo studio reciproco e da un po' di confusione.

INSTANCABILE POLIZZI

Dopo aver affondato la nave Schiaffino, il fantasista cinisellese ha ancora fiato per disputare un'altra gara. Diez cinisellese che subentra al 1' del secondo tempo per offrire un gran contributo alla seconda squadra degli Esordienti 9vs9. Tenacia di Bottazzi, qualità di Pires, due componenti fondamentali per l'azione che inaugurerà il secondo terzo di gara. Non resta con le mani in mano la Serenissima, prima Bolzan, poi Polizzi, autori di conclusioni centrali che Torquato è bravo a trattenere. Azione-reazione, meccanismo che si accende nella testa di Bottazzi che serve splendidamente l'esterno a tutta fascia Ambrogio che sciupa la palla del 2-1. Dominio assoluto dell'Agrisport a delineare la gerarchia della metà gara con Alleva che scarica su Bottazzi che spara alto da pochi metri. E' proprio il numero 4 dei visitors a siglare l'1-2, rimpallo vinto e destro a giro a ricordare Coutinho ai tempi nerazzurri, complice anche la somiglianza di capigliatura. Tasto stop sulla timida rasoiata di Siesa e via al terzo tempo.



CARENZI PICCOLO GIGANTE, BOTTAZZI RULLO COMPRESSORE

Una, due, tre categorie sopra tutti. Carenzi raddoppia il vantaggio nella seconda ripresa: uno-due chiuso con Ambrogio e bolide terra-aria che qualsiasi portiere della categoria farebbe fatica a neutralizzare. Nei 120 secondi sul cronometro successivi all'1-3 arriva anche il poker che vanta la firma di Oliveira che incrocia sull'imbucata di Alleva. Distanza minima, spettacolo massimo, in estirada Polizzi cerca di riaprire la gara ma il legno gli dice di no e nella successiva ripartenza Shahen viene lanciato a rete, cucchiaio tentato e Bouhaddan presente ad evitare una manita troppo pesante. Sul passivo eccessivo tenta di limitare i danni la Sere che sfiora il 2-4 in scivolata con Vavassori, ma è molto sfortunato il gruppo McDonald. Grande prestazione di tutti, ma a trionfare sono i Bignotti boys, vincenti e convincenti. Va tenuto conto dell'apporto ottimale di Gigliotti, sempre sul pezzo, Bobadilla, partita in crescendo la sua e Bortone, una diga davanti alla difesa.

Serenissima MI-Agrisport 1-3

RETI (0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4): 15' Laserra (A), 18' La Rocca (S), 10' st Bottazzi (A), 1' tt Carenzi (A), 7' tt Oliveira (A).

SERENISSIMA MI: Bouhaddoun, Alesci, Bolzan, Cassano, Licciardi, Morabito, Neculai, Siesa, Pistoia, Vavassori, Ghattas Afryem. A disp. La Rocca.

AGRISPORT: Alleva, Ambrogio, Bobadilla Padilla, Bortone, Bottazzi, Carenzi, Gigliotti, Laserra, Oliveira Silva, Piccolo, Pires Pereira. A disp. Shahen, Torquato, Wahba.