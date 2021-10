Iris-Assago: stellari Pollio e Redondi, candidati all'Oscar! Denise è l'ultimo baluardo della difesa

È sempre un’emozione scendere in campo, ogni anno, per la prima volta. E lo è ancora di più per chi riesce a vincere, in questo caso l’Assago. I ragazzi gialloblù disputano una partita ai limiti della perfezione e grazie a una sontuosa performance di Luca Pollio conquistano il bottino pieno in tutti e tre i tempi. L’Iris combatte e non molla mai, tentando fino all’ultimo secondo di segnare quantomeno il gol della bandiera, ma la difesa avversaria è solida e anche le straordinarie parate di Arcoleo complicano la situazione. Pollio e Redondi, che spettacolo. I primi minuti del match mettono...

