Barona Sporting-Frog Milano: Porcelli è la star, Sperandeo un muro insuperabile e Vasquez para quasi tutto

Coraggio, determinazione e voglia di non mollare mai. Questi i valori emersi nel campo in cui si sono date battaglia Barona Sporting e Frog Milano, che al fischio finale escono col sorriso visto il pareggio maturato nei tre tempi, ai gol invece l’hanno spuntata di misura i padroni di casa 2-1. Il man of the match non può essere che Francesco Porcelli, autentico trascinatore della squadra di Mastromarino, protagonista in entrambe le reti segnate dai suoi compagni e spina nel fianco della difesa avversaria. Tra i ragazzi di Irpinio invece Mancuso è quello che prova a creare sempre qualche grattacapo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con