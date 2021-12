Arconatese Esordienti, i 2009 chiudono in vetta alla classifica: Antonio Artemisio racconta i successi della sua squadra

Casa Arconatese sta crescendo e sta dando enormi soddisfazioni: è il caso della squadra degli Esordienti, allenata da Antonio Artemisio. I frutti del lavoro dei ragazzi e del tecnico, infatti, hanno permesso ai ragazzi di chiudere il campionato invernale in prima posizione. Tanta è la soddisfazione sia di Artemisio, che dello staff, uno su tutti di Marco Rossi, il Direttore Sportivo della società, il quale si definisce «contento del gruppo. Ci sono degli ottimi elementi in squadra, si può migliorare ancora tanto, sono in crescita. Non è stato facile allestire le squadre e questa è una di quelle che è...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con