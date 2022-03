I due Cuppari e Sapone illuminano, Zanotto e Di Rocco finalizzano

Termina 0-6 il match tra Forza e Coraggio e Real Trezzano in un match ricco di occasioni da gol e di ottime azioni di gioco. I protagonisti del match sono gli autori dei gol dei rossoneri, ovvero Samuel Sapone, Manuel Cuppari, Edoardo Zanotto, Diego Di Rocco e il portiere Nicola Cuppari, capace di andare in gol da calcio d'angolo. Per i padroni di casa è quasi d'obbligo menzionare la super prestazione dell'estremo difensore Alberto Rappa, capace di sfoderare tantissime parate che hanno reso il passivo meno pesante; buone anche le prove di Giacomo Villardi a centrocampo e Matteo Cerrone in difesa.

Subito all'attacco. Il primo tempo inizia con gli ospiti subito aggressivi nel recuperare palla e nel giocare palla a terra. Si fanno notare sulle fasce Edoardo Capuano e Samuel Sapone, capaci di saltare spesso l'avversario e di creare pericoli. La prima occasione da gol arriva al 3' con Cerrone che ferma Sapone al limite dell'area solo davanti al portiere. Rappa compie la prima parata allungandosi sul tiro di Zanotto che si era liberato del diretto avversario con una veronica illuminante. Al 5' arriva la prima rete rossonera con Sapone, trovato in profondità da Zanotto con un bel passaggio: l'esterno salta il portiere ed infila in rete la palla a porta vuota. Al 8' Rappa compie un doppio miracolo su Fossati, parando la prima conclusione da posizione ravvicinata e respingendo con il piede la seconda conclusione a botta sicura spedendo il pallone in calcio d'angolo. La squadra di Cannavacciuolo prova ripartire con Giorgi, Milia e Vallardi ma la buona copertura del terzetto difensivo Meroni, Lazzara e Cuppari prevengono ogni ripartenza. Al 15' arriva il gol del raddoppio con Zanotti che con il piatto mette dentro il suggerimento di Fossati dopo una bella azione sulla sinistra. Al 18' i padroni di casa hanno un'ottima occasione per accorciare con Giorgi, servito da Vallardi, il quale in spaccata tira verso la porta e trova la risposta pronta di Cuppari che mette in angolo.

Ritmo alto. Nella seconda frazione gli ospiti alzano il ritmo e riescono a chiudere i padroni di casa nella propria metà campo, e alla prima occasione trovano il gol del 0-3: calcio d'angolo di Di Rocco sul quale stacca il portiere Cuppari, salito appositamente per cercare di sfruttare la propria stazza, che segna di testa lasciando senza scampo Rappa. Il portiere del Forza e Coraggio si mette in mostra nel secondo tempo parando diversi tiri: su tutti quello di Aquilani al 7' a botta sicura e poi su Greco, anch'egli solo davanti al portiere che lo ipnotizza da posizione ravvicinata. Al 9' arriva il gol del 0-4 con Capuano che trasforma il cross di Di Rocco colpendo al volo in area di rigore.

Orgoglio in chiusura. La terza frazione vede i padroni di casa pressare molto gli avversari mostrando orgoglio, come suggerito in panchina dal tecnico. Al 13' arriva il gol del 0-5 con Di Rocco che ribadisce in gol in tap-in sulla respinta del portiere sulla conclusione di Cuppari. Le azioni da gol sono molte meno, ma i padroni di casa sfiorano il gol su punizione con Giorgi che centra la traversa dal limite dell'area. Da sottolineare a prova di Vallardi, il più grintoso della squadra di casa che prova a guidare da solo le ripartenze dei padroni di casa. Al 18' arriva il gol del definitivo 0-6 con Cuppari che da fuori, dopo aver recuperato la palla nella trequarti avversaria, trova il gol dalla distanza con una conclusione potente.

IL TABELLINO

FORZA E CORAGGIO REAL TREZZANO 0-6 (0-3)

RETI: 5' Sapone (R), 15' Zanotto (R), 3' st Cuppari (R), 8' st Fossati (R), 13' st Di Rocco (R), 18' tt Cuppari (R).

FORZA E CORAGGIO: Rappa, Cerrone, Nicora, , Vallardi, Brunetti, Zingaro, Hirsch, Fenoglio, Milia, Giorgi. All. Cannavacciuolo.

REAL TREZZANO: Cuppari, Cuppari, Lazzara, Aquilani, Di Rocco, Rosa, Sapone, Fossati, Capuano, Greco, Chinea. A disp. Nigro, Zanotto, Meroni. All. Icardi.