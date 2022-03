Liberatori la sblocca, Russi è abbonato allo show e porta a casa la doppietta

Match equilibratissimo quello tra Afforese e Barona Sporting: due squadre in grado di darsi del filo da torcere senza mollare mai l'avversario e senza cedere di un millimetro. Nel primo tempo, alla prima rete ospite, infatti, rispondono appena un minuto dopo i gialloblù con una bellissima rete che riporta il gioco in parità. Nel corso del secondo e di gran parte del terzo tempo, poi, le squadre giocano in assoluto equilibrio nonostante le grandissime occasioni da parte di entrambe le fazioni non manchino proprio. È solo sul finale che la partita si infiamma e Russi riesce a portare a casa la rete della vittoria.

Barona Sportiing 1971

Liberatori-Russi, che botta e risposta! Già dalle prime battute, la gara si apre a delle occasioni succosissime: è il caso di Mouncif, che prova ad aprire per i compagni più avanzati, ma Crugliano sbarra la strada e non lascia passare. Successivamente, ad attaccare è il numero 7 della Barona, Porcelli, autore di una vera cannonata che si rivela essere leggermente alta e termina sopra la traversa. Le squadre sono fin da subito ben distribuite, di conseguenza nessuno si fa trovare impreparato e si lascia superare. Ecco che a farsi notare c'è Simone Liberatori, che qualche minuto dopo cominicia a scatenarsi e prova a farsi avanti pressando davanti alla difesa avveraria. In suo soccorso, arriva anche Giancone che prova anche qualche giocata ad effetto: gli ospiti si trovano in un momento molto favorevole e provano in tutti i modi a penetrare nell'area avversaria ed andare al gol. Dall'altra parte del campo, però, anche la casalinga comincia a farsi avanti: è il caso di Russi, che intorno al 5' prova ad approfittarne e parte a tutta birra sfruttando un contropiede, ma perde l'attimo e per questione di centimetri non riesce a raggiungere lo specchio della porta. Successivamente, all'ottima giocata portata avanti dal duo Simone Liberatori e Giancone, c'è la risposta di Butta e Russi, i quali riescono a superare la difesa avversaria e per poco non arrivano in rete. Ecco, che finalmente all'8' arriva il primo gol della giornata ad opera del Barona: Crugliano, in quel momento in mezzo ad una marea gialloblù, riesce a passare a far avanzare il pallone, subito intercettato da Simone Liberatori, che la butta nell'angolino. Incoraggiati dalla prima rete, subito dopo arriva l'ulteriore giocata di Liberatori, che stavolta serve Giancone, il quale si alza in volo e prova il tiro di testa, ma non riesce ad arrivare al gol per pochissimo. Dopo questione di attimi, ecco che c'è la pronta risposta di Russi, che riporta il gioco in parità con un bel pallonetto. Gli ospiti non si arrendono e ripartono all'attacco: appena qualche minuto dopo c'è Cugliari che da quasi metà campo regala qualche batticuore di troppo agli avversari con una palla che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta per questione di poco. Sul finale, ecco che il temutissimo Russi ci riprova, questa volta con una mossa velocissima che lo porta a smarcarsi ed a provare il tiro, che prende in pieno la traversa.

Francesco Russi, autore della doppietta per l'Afforese

Russi la sblocca sul finale. Al rietro in campo, le squadre provano ad incrementare il risultato fin dalle prime battute. Ad un'altra buonissima occasione di Russi, prova a rispondere Torres con una punizione che prende in pieno il palo. Successivamente, è ancora Liberatori a provare ad andare alla rete, con un tiro di testa che però si rivela essere leggermente troppo alto. Tutto il secondo tempo è un susseguirsi di occasioni: a quella del duo Porcelli-Liberatori, con una bellissima apertura del primo per il secondo, segue quella di Cancello che dribbla un paio di avversari e prova il tiro. Sul finale del secondo tempo, c'è anche spazio per un bel susseguirsi di parate di Gamba, che salva il match in diverse occasioni.

All'inizio del terzo tempo, a cercare di riaprire i giochi è l'Afforese, con una bella giocata di Russi, il quale scambia con Calzavara, e prova ad andare alla conclusione. Successivamente, un prontissimo Ali, riesce a bloccare il temuto Russi, che così non riesce a portare avanti un'azione che si sarebbe potuta trasformare in rete. Dopodiché c'è Ibrahim, che con una zampata felina ruba palla agli avversari: arrivato davanti alla porta, la palla rimane lì e non riesce ad entrare. C'è anche Sylvers, il quale riesce a sfruttare il contropiede e apre per Giancone: il compagno, leggermente più avanzato e ultimo uomo, riesce ad andare al tiro, ma il pallone si alza troppo e finisce sopra la traversa. Sul finale, ecco che finalmente Russi sblocca la situazione e porta a casa la vittoria per i suoi: a tutto gas, percorre la fascia e senza esitazione lancia una vera cannonata che termina dritta in rete. La partita, a questo punto, si infiamma: i padroni di casa si spingono tutti in avanti ed a provarci successivamente è il duo Chen-Russi: il primo serve il secondo, ma il portiere para e salva la situazione.

Afforese

IL TABELLINO

AFFORESE-BARONA SPORTING 1971 2-1

RETI: 8' Liberatori S. (B), 9' Russi (A), 17' tt Russi (A).

AFFORESE: Gamba, Ali, Monestiroli, Fusi, Esposito, Autieri, Chen, Russi, Escobar, Butta, De Franco, Rahman, Calzavara, Mouncif, Cancello.

BARONA SPORTING 1971: Magnani, Sartori, Liberatori L., Cugliari, Sylvers, Eyob, Porcelli, Moreira, Ibrahim, Liberatori S., Crugliano, Scannavini, Torres, Giancone, Tagliacolli.