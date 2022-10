Cini subito scatenato, partenza col piede sull'acceleratore con un doppio Salimi

Al Cinisello manca soltanto qualche centimetro e qualche chilo per essere una squadra super competitiva. Ma prima del salto tra i grandi c’è tempo per diventare (appunto) grandi in senso letterale; la base tecnica del nuovo progetto targato Giuseppe Aloe (ex Bonola ma soprattutto Sempione Half) è piuttosto solida. Il Cus Bicocca stacca la spina un po' troppo presto e finisce per subire un passivo pesante per il morale, pur mettendo in mostra una serie di spunti che andranno rinforzati da qui alla primavera. APRE IL "BATTI" Sul sintetico di prestigio dell’ateneo milanese, entrambe le formazioni si schierano con il...

