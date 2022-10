Gol all'incrocio per uno, 6 reti in un tempo per l'altro: Daneri e Gallucci fanno sorridere il PalaUno

Tanti gol, alcuni bellissimi, all'interno di una partita spettacolare per gesti tecnici, partecipazione e divertimento. Grande prova del PalaUno, che mette in campo tutti i suoi gioielli e li fa brillare dal primo all'ultimo minuto, e grande cuore del Bonola, che si presenta in campo con ben 18 giocatori (con 3 portieri) a dimostrazione che quello dell'istruttore Giuseppe Pistillo è un gruppo già molto affiatato nonostante siamo solamente alla prima giornata di campionato. I padroni di casa vincono tutti e tre i tempi, ma poco importa: quello che rimarrà di questa partita sono soprattutto il gol pazzesco di Jacopo Daneri...

