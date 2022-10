Alcione-Enotria, che spettacolo! Coluzzi para-rigori, Garbin da cineteca

Partiamo da un dato di fatto: il futuro di Alcione ed Enotria è in buone, buonissime mani. Sarebbe però meglio dire buoni piedi, perché nella sfida del Kennedy i gesti tecnici sono stati all'ordine del giorno: dai gol di Lange, Conte e Garbin - quest'ultimo autore di un sigillo che difficilmente dimenticherà, ovvero un gol da trenta metri su calcio di punizione - alla sfortunata traversa colpita da Angelini, passando per il miracolo su calcio di rigore di Coluzzi e un paio di interventi da applausi di Basile. Nulla di cui stupirsi quando a sfidarsi sono due squadre guidate da ottimi istruttori - Annibale sponda orange, Pucci sponda rossoblù - e con un'idea di calcio propositiva, divertente ed efficace. E se il futuro è questo, non resta che aspettare qualche anno per vedere questi giovani classe 2010 all'opera nel "calcio dei grandi".

QUI ALCIONE

Vedi Napoli e poi muori? No, vedi giocare l'Alcione e poi muori. Quel senso di malinconia che storicamente pervade i turisti nel momento in cui lasciano l'ombra del Vesuvio lo si può paragonare ai fortunati che hanno potuto assistere alla prestazione dei baby orange: 18 giovani innamorati del calcio, guidati magistralmente da Annibale e, dettaglio non da poco, pieni zeppi di qualità. In porta, con la coppia Coluzzi-Apricena ad alternarsi tra i pali. In difesa, zona del campo letteralmente dominata da due re (Giampaolo e Garbin) e quattro principi (Monti, Baroni e Moroni). A centrocampo, laddove spicca il talento di mediani del calibro di Sangalli, Lange, Cipriani e Montesano. Sulle corsie, terra di conquiste per esterni del calibro di Kluzer, Negrone, Stryhun e Perrino. In attacco, con Sorino e Conte a inventare calcio negli ultimi sedici metri. Il merito dell'Alcione è quello di mantenere alta la concentrazione per tutti e tre i tempi: nel primo trovando il gol dopo meno di un minuto, nel secondo resistendo agli attacchi dell'Enotria, nel terzo raddoppiando prima e triplicando poi. Il sigillo che sblocca la partita è di Lange: assist filtrante di Sorino per Monti, Basile esce prontamente ma non può nulla - come del resto Zagaria, che ha provato il salvataggio miracoloso sulla linea in scivolata - sul secondo tentativo del numero 17. Gli altri due sono opera rispettivamente di Garbin e Conte: il primo trova la porta da circa trenta metri direttamente da calcio di punizione, il secondo rende giustizia all'ottimo pressing dell'intera compagine orange. Nel mezzo, precisamente nel secondo tempo, il miracolo di Coluzzi che para magistralmente un rigore a Veneroni.

QUI ENOTRIA

Vedi Napoli e poi muori? No, vedi lottare l'Enotria e poi muori. Alla malinconia per il gioco dell'Alcione va sicuramente affiancata quella per il cuore messo in campo dai rossoblù, capaci di reagire dopo il sigillo iniziale di Lange in un primo tempo tutt'altro che semplice. Reazione che porta i propri frutti solo in parte perché il destro di Angelini, bravo a saltare di netto Giampaolo, si stampa clamorosamente sulla traversa. Legni ma non solo, visto che tra l'Enotria e il gol si contrappone anche Coluzzi, miracoloso nel finale della seconda frazione a parare un calcio di rigore a Veneroni. Giornata sfortunata? Probabilmente dal punto di vista realizzativo sì, anche se Pucci potrà rientrare in via Cazzaniga con la consapevolezza di avere tra le mani un grandissimo gruppo. Lo dimostra il capitano Baragetti, ultimo a mollare e letteralmente dominatore del centrocampo, ma anche tutti i 15 baby rossoblù scesi in campo al Kennedy: se Damiani e Veneroni hanno dimostrato un potenziale importante agendo da riferimenti offensivi e il quartetto Mercurio-Fauretto-Difine-Tricarico ha preso importanti iniziative sulle corsie, Angelini e Zagaria hanno coadiuvato al meglio capitan Baragetti, Caputo e Tangari - coadiuvati da Kluc e Corrao - hanno difeso con ordine e, ultimo ma non per importanza, Basile si è esibito in diversi interventi importanti tra i pali.

IL TABELLINO (in aggiornamento)

ALCIONE-ENOTRIA 3-0 (4-1)

RETI: 1' Lange (A), 6' tt Garbin (A), 15' tt Conte (A).