Aldini a nove code: Trione e la cooperativa del gol di Oppio

Bella partita piena di episodi e ritmo, con Aldini che sfoggia un possesso palla maturo e corale e Sempione che risponde con una attenta e resistente linea difensiva e folate in avanti implacabili, oltre a pregevoli geometrie di gioco in entrambe le formazioni. Una serie di gol da ambo le parti di pregevolissima fattura, pensati con intelligenza e realizzati con stile, rendono godibilissima e avvincente la sfida, in sostanziale equilibrio nei primi due tempi e chiusa con decisione dall'Aldini, che al 4' del terzo tempo è già sul 0-3, fiaccando qualsiasi intenzione di rivincita dei ragazzi di Libero Rosella, che tuttavia sono bravi a non mollare fino all'ultimo minuto, facendosi trovare dal fischio finale in zona d'attacco.

Palmieri, che stacco!

Il primo tempo, dopo qualche istante di ambientamento, è un susseguirsi di azioni a gran ritmo, con Aldini che occupa meglio lo spazio e controlla con sicurezza e precisione il pallone, ma Sempione sempre puntuale in chiusura e pronta a ripartire. Al 3' minuto, i ragazzi di Oppio passano in vantaggio: Touat, motorino di fascia sinistra ed ex di giornata, mette al centro sui piedi di Trione, che stoppa, se la sposta a destra e incrocia con precisione sull’angolino opposto: 1-0. Sempione non si scompone e riparte con Hernandez, che tiene in apprensione il roccioso terzino sinistro Zelioli, costringendolo a un doppio scambio con il numero uno Cogliati. E l’azione successiva è già pareggio: Ruggiero si avventa come un avvoltoio sul portiere, che aveva appena ricevuto una palla indietro dai suoi difensori, la sradica, si allarga e batte a rete, trafiggendo la rete: 1-1. Aldini ricomincia la sua manovra nitida e precisa e si porta in avanti diverse volte, ma prima Nabil è bravo a interrompere la trama rossoblu a centrocampo e più tardi con “mestiere” impedendo a Valtolina di battere a rete dentro l’area piccola; poi il puntuale centrale difensivo Ferrari, infine il volitivo Marani, terzino sinistro impegnato in un duello costante con Trioni, interrompono le azioni e sventano le azioni potenzialmente pericolose. Sono comunque diversi i calci d’angolo che Aldini guadagna e su quello all’11’ Zelioli batte a rete al volo dal secondo palo, leggermente sopra la traversa. Sulla rimessa in gioco, Valtolina intercetta alla trequarti e lascia partire una bordata su cui Diodato, a difesa dei pali del Sempione nella prima frazione, si distende bene e devia sul palo. Poco dopo lo stesso Diodato si oppone a un tiro teso di Zelioli, appostato sul secondo palo su angolo di Palmieri. Sempione resta sempre in partita e al 15’ Hernandez crea scompiglio sulla fascia sinistra: riceve da dietro, parte per poi rallentare a tu per tu col difensore, riaccelera per superarlo e mette al centro dove dalla parte opposta irrompe Botturi, ma il tiro è murato da Zelioli, che si immola in scivolata per metterla in angolo. Sempione fatica ancora a trovare le soluzioni migliori sui calci da fermo e così da quel cross è Zelioli a far partire un lancio intercontinentale che coglie Taout a tu per tu con Diodato, ma il tiro che ne esce è carico delle emozioni da ex compagno e il portiere non fatica a metterlo fuori. Sull’azione successiva la palla arriva a Brini in posizione centrale, bel tiro, ma Diodato respinge, la palla arriva sulla fascia destra a Trione che esplode colpendo lo stomaco di Marani, sostituito da Ibrahima Ba. Sembra destinato a chiudersi in parità il primo tempo, ma al 19’ Palmieri si esibisce in un perfetto colpo di testa in rotazione su cross di Trione, che si insacca preciso sul secondo palo, sotto la traversa: 1-1. Grandi feste in campo dell’Aldini, che si porta a casa la prima frazione in zona Cesarini.

Ochi aperti e furbi

Squadre rivoluzionate come d’abitudine e palla all’Aldini, che riparte da dietro per colpire subito sulla destra, dove Attici si farà notare in diverse occasioni per rapidità e controllo palla. Ma in questa occasione Ibrahima Ba non lo molla e al momento del cross mette in angolo. Ma questa volta è Sempione a passare in vantaggio, con una conclusione intelligente e precisa di Ochi, che riceve al centro della trequarti di attacco, vede Lanotte, portiere appena subentrato, qualche passo troppo avanti e confeziona una parabola precisa che lo scavalca: 1-0. A questo punto Aldini non ci sta ed entrano in funzione prima la corsia di sinistra, con Galli a lanciare le scorribande di Muncher in avanti, e poi il tocco di palla e tiro di Brini, che obbliga il nuovo entrato Butti tra i pali ad almeno 4 interventi decisivi, grazie alla sua capacità di piazzamento. E la linea difensiva del Sempione deve fare gli straordinari: Liu Lihao a inseguire Muncher, Buna a stoppare le giocate di qualità di Brini e Ba a disinnescare gli slalom di Attici e coordinare belle azioni manovrate con il fratello Ousseynou sulla fascia sinistra, folletto rognoso e determinato che crea qualche grattacapo a Zelioli. Aldini infatti non riesce a sfondare e Butti si esalta tra i pali: al 9’ interrompe la manovra di Muncher e Brini, deviando un tiro che finisce ad Attici, che alza sulla traversa; al 10’ nega il gol a Brescianini, centroboa d’attacco forte fisicamente, bravo a giocare di spalle alla porta e dal tocco di palla molto tecnico e preciso per aprire ai compagni. Ma nulla può sull’imperioso stacco di testa a centroarea dell’accorrente possente difensore centrale Grechi, che sale fino a schiacciare con potenza la palla in rete: 1-1. La seconda frazione di conclude in parità, con un Sempione che fa buona guardia sulle varie occasioni Aldini, ma mette in mostra qualche scambio agile e preciso, segno della crescita nel gioco di questi ragazzi che si sono trovati insieme solo da qualche settimana e sono alla ricerca di amalgama e affiatamento.

Inizio col botto di Aldini e al 4’ è già finita

Neanche il tempo di far partire il cronometro e Aldini passa in vantaggio: Trione viene servito sulla corsa e dal limite dell’area incrocia benissimo e potente. Nemmeno un minuto e va in gol anche Valtolina, su ribattuta del portiere Butti su missile ancora di Trioni. E al 4’ è Cirillo a blindare il risultato: calcio d’angolo spiove a centroarea, sale e inzucca potente in rete. 1-2-3 che non concede repliche al Sempione e che verrà arricchito al 12’ dal gol di Touat, su azione manovrata che parte da Palumbo su fascia sinistra, cede al centro a Brescianini, che lancia il compagno a destra, bravo a incrociare un tiro teso e a non esultare per rispetto degli ex compagni; al 16’ concede la gioia del gol anche al sempre efficace Brescianini servito da Cirillo; al 17’ con un pregevole tiro dalla distanza di Palumbo, un lob che si abbassa al momento giusto per infilarsi sotto la traversa. Un 6-0 che stroncherebbe l’energia di chiunque, tranne che del Sempione, che continua a giocare con voglia ed energia e finisce il tempo in attacco.

IL TABELLINO



SEMPIONE HALF 1919 - ALDINI 1-3 (2-9)

RETI: 3' pt Trione (A), 7' pt Ruggiero (S), 19' pt Palmieri (A), 3' st Ochi (S), 16' st Grechi (A), 1' tt Trione (A), 2' tt Valtolina (A), 4' tt Cirillo (A), 12' tt Touat (A), 16' tt Brescianini (A), 17' Palumbo (A)

SEMPIONE HALF 1919: Butti, Buna, Bellet, Ferrari, Martika, Marani, Ochi, Nabil, Botturi, Hernandez, Leonardi, Diodato, Ba Ibrahima, Ba Ousseynou, Ruggiero, Rossetti, Liu Lihao. All. Libero Rosella.

ALDINI: Cogliati, Valtolina, Zelioli, Palmieri, Grechi, Muncher, Touat, Palumbo, Cirillo, Brini, Trione, Lanotte, Brescianini, Galli, Attici. All. Juri Oppio.