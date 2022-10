Bernasconi e Jadid danno spettacolo: partita entusiasmante tra Franco Scarioni e Milan

Seconda giornata del campionato esordienti invernale ma subito il pubblico delle grandissime occasioni che si è assiepato sugli spalti per assistere alla partita tra la Franco Scarioni e l'AC Milan. Un calore, quello dei tifosi, che si è sentito fin sul terreno di gioco sul quale i ragazzi delle due squadre hanno dato a una partita entusiasmante e giocata a viso aperto, in bilico fino al terzo tempo. Alla fine delle tre frazioni di gioco sono stati i rossoneri a spuntarla e a vincere la gara per 3-4, ma Scarioni e Milan si sono divertite in campo e hanno fatto divertire chi era accorso per godersi una gara che, per buona misura, ha ripagato lo spettacolo con un lungo applauso al triplice fischio dell'arbitro. Già durante il minigioco iniziale, lo Small Sided Game, le squadre avevano fatto intravedere grande equilibrio in campo da una parte e dall'altra, anticipando la battaglia che si sarebbe vista in campo successivamente nell'arco dei 60 minuti di partita che ha portato in dote ben 4 reti.

La Scarioni non ha avuto nemmeno un briciolo di paura ed è partita all'arrembaggio fin da subito, forse sorprendendo un po' i rossoneri. La partita della squadra di casa si potrebbe riassumere con quella del capitano Moroni, giocatore coraggioso e di grande carisma che ha infuso in tutti i suoi compagni queste caratteristiche. Proprio il capitano va vicinissimo alla prima segnatura di giornata, dopo una grande giocata di Telesca sulla fascia destra, Moroni non ci arriva per un soffio di testa. Il capitano può rifarsi qualche secondo dopo ma centra in pieno il palo. Nei primissimi minuti, nel Milan, si distingue soprattutto il portiere Orsini che compie interventi attenti e guida con personalità tutto il reparto difensivo, trascinato in mezzo al campo da Bernasconi che sarà assoluto protagonista del pomeriggio.

Il primo tempo è divertentissimo e le due squadre hanno tantissime occasioni: per la Scarioni si fa vedere con grandi giocate soprattutto Gervasoni che sul finale di frazione ha una grande chance con il suo tiro che viene eccellentemente murato dal difensore rossonero La Vecchia. La forza offensiva del Milan passa invece dai piedi di Cremonesi, mente fantasiosa della squadra ospite che imbecca spesso e volentieri i suo compagni, Jadid e Ba, che fanno da terminali offensivi. I primi gol arrivano nel secondo tempo, uno dopo l'altro, e sono bellissimi! Il Milan fa girare la palla a centrocampo con Ferrari e Cremonesi, quest'ultimo, improvvisamente, verticalizza per il movimento di Jadid alle spalle dei difensori: il numero 9 controlla e batte un incolpevole Curcio. Neanche il tempo di festeggiare che la Scarioni trova il pareggio.





La rete nasce dalla potenza e dalla classe di Dieng che si lancia in una serpentina tutta potenza e tecnica con cui mette fuori gioco almeno tre milanisti, prima di mettere in mezzo per Caterina che tutto solo a porta spalancata deposita in rete per il giubilo dei tifosi. La partita si decide nell'ultimo tempo, ma quello che interessa è che anche negli ultimi 20 minuti si vede grande calcio. Alla primissima sortita offensiva, la Scarioni colpisce in pieno il palo: la porta del Milan trema dopo il colpo di testa imperioso di Gervasoni. Sul ribaltamento di fronte è l'altro numero 9, Jadid, a far vedere le sue qualità: dopo un contropiede forsennato il suo tiro fa la barba al palo. Alla fine è l'eroe inatteso, il difensore Bernasconi, a risolvere le cose. Prima al 6' del terzo tempo quando da almeno 5 metri fuori dall'area fa partire un destro potentissimo su cui un Quadu, assolutamente fantastico nel corso della partita, non può nulla. Esattamente dieci minuti dopo Bernasconi si ripete: la punizione di Cremonesi rossonero dalla linea mediana è insidiosa e il difensore rossonero ci mette la testa anticipando tutti. Così finisce la gara, tra gli applausi scroscianti di un pubblico estremamente soddisfatto.

FRANCO SCARIONI - AC MILAN 1-3 (3-4)

RETI: 9' st Jadid (M), 10' st Caterina (S), 6' tt e 16' tt Bernasconi (M)

FRANCO SCARIONI: Quadu, Horsey, Caruso, Penna, Murolo, Bonfanti, Moroni, Gervasoni, Gotti, Marsili, Curcio, Ciano, Dieng, Telesca, Casella, Caterina. All. Facchinetti. Dir. Gotti

AC MILAN: Orsini, Ferrari Luca, La Vecchia, Zanellato, Bernasconi, Jadid, Cremonesi, Zaidane, Colombo, Amagua, Ba, Conti, Ferrari Andrea. All. Borneo. Dir. Ricupero.