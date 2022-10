Valente, Columba, Vaghi e Falcone: ecco i quattro tenori nerazzurri

Se eravate alla ricerca di divertimento e siete venuti in via Cilea, avete fatto la scelta giusta. Infatti l'Accademia Inter e la Rhodense hanno dato vita a una partita entusiasmante, ricca di giocate di qualità e con tanta intensità. I nerazzurri hanno segnato quattro gol con Valente, Columba, Vaghi e Falcone, che hanno impreziosito l'incontro rendendolo ancora più spettacolare. Tutti i tre tempi sono stati avvincenti, con numerose occasioni e un ritmo sempre alto. Insomma, difficile chiedere di più di così.

La prima frazione di gioco vede partire i padroni di casa molto aggressivi e brillanti nella manovra. I ragazzi di Corea sfruttano bene le corsie e hanno in avvio una buona opportunità che nasce dalla sinistra. Gioeli è autore di una buona incursione che termina con un tiro alto. I nerazzurri premono forte e poco dopo si fanno ancora vedere con un'azione che questa volta si sviluppa sulla destra. Falcone crossa forte al centro e pesca in area Columba che prova una mezza rovesciata non trovando lo specchio della porta. La pressione della squadra meneghina è continua e Falcone, con un tiro centrale, chiama per la prima volta in causa Colombini. Gli arancioneri cercano di difendersi con ordine occupando bene gli spazi e lottando su tutti i duelli. Al 6' arriva il primo gol dell'incontro. Lo scatenato Falcone si conquista un calcio di rigore e alla battuta va Valente. Il numero 8 trasforma il penalty nonostante Colombini sia bravissimo a intuire le intenzioni del tiratore, a buttarsi sulla sinistra e a deviare la conclusione. Due minuti dopo, arriva la seconda rete della partita con Columba bravo nell'andare in pressione sugli avversari e a segnare da pochi passi. Nel prosieguo del primo tempo, il portiere ospite è abile anche a respingere di piede un tentativo di Gioeli. La squadra di Santi prova a sua volta a pungere e lo fa con un calcio di punizione di Salhaddine. Il numero 11 tira fuori di poco, mostrando un'ottima balistica. Al 15' c'è una grande occasione per i locali con Columba che, a tu per tu con Colombini, non trova il gol per un grande intervento del portiere. I nerazzurri si rendono pericolosi anche su calcio piazzato: Valente serve al centro Tognacca, il cui colpo di testa sfila sul fondo. Al 22' arriva il terzo gol della partita e questa volta la firma è di Vaghi. Il numero 4 è bravo a trovare il giusto spazio per il tiro e, con una conclusione precisa, supera Colombini.

Adam Salahddine, auore di un'ottima prestazione

Il secondo tempo vede una Rhodense più brillante e volitiva. Al 5' è però l'Accademia Inter a provarci con una conclusione di collo di Trecozzi che sfila a lato. Gli arancioneri hanno un'occasione importante sull'asse Colli-Gregori. Il primo serve il secondo che calcia a lato da buona posizione. I ragazzi di Santi prendono coraggio e mostrano le loro qualità. Gli ospiti si fanno ancora vedere, questa volta con Fumagalli. Il numero 5 va vicinissimo al gol, ma Pochintesta in due tempi salva il pallone prima che questo oltrepassi la linea di porta. L'Accademia Inter risponde con due conclusioni di Altavilla, molto abile anche a sgusciare via alla marcatura avversaria. Il secondo tentativo va vicino al bersaglio grosso, terminando di poco oltre la traversa. Il numero 16 è molto ispirato e prova a rendersi pericoloso anche su punizione, calciando morbido e mandando alto.

Anche nel terzo tempo non mancano le occasioni e la qualità la fa da padrone. Salhaddine ci prova di nuovo su calcio piazzato e per poco non trova lo specchio della porta. Al 6' l'11 arancionero va a centimetri dal gol, ma il suo tiro si stampa sul palo. I padroni di casa continuano a sviluppare un gioco armonico come in occasione di una fantastica triangolazione tra Ianelli e Valente. Il primo va poi sul fondo e serve al centro Columba, il cui colpo di testa viene respinta da un superlativo intervento di Billardi. Al 14' Falcone trova la meritata soddisfazione del gol facendosi trovare sulla traiettoria di un tiro di Valente deviato da un difendente ospite. Valente va poi vicino a firmare la doppietta, ma trova sulla sua strada ancora il 12 ospite che vola a respingere. La partita si conclude così perché, purtroppo, anche i grandi spettacoli finiscono. Gol, qualità, passione, spirito di squadra e coraggio: non è mancato nulla a questo incontro.

I ragazzi dell'Accademia Inter

I ragazzi della Rhodense

IL TABELLINO

ACCADEMIA INTER-RHODENSE 4-0

RETI: 6' Valente (A), 8' Columba (A), 22' Vaghi (A), 14' tt Falcone (A).

ACCADEMIA INTER: Villa, Gioeli, Iannelli, Vaghi, Tognacca, Acquaviva Thomas, Di Razza, Valente, Columba, Falcone, Candiani, Pochintesta, Adornato Diego Bon, Galleani, Treccozzi, Altavilla. All. Corea. Dir. Villa Luca.

RHODENSE: Colombini, Torti, Raiola, Lazzarin, Fumagalli, Franzone, Gregori, Mazza Novasco Aron, Colli, Pakos, Salahddine, Billardi, Piovesana, Aly Omar. All. Santi. Dir. Gregori.