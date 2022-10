Baggese ancora perfetta: Arensi guida il poker per la squadra di Zampieri

Da subito si percepisce una sana competizione, i ragazzi sono in forma e mostrano un bel gioco a centrocampo. In casa Baggese Christian Chirivi e Marco Danelli si dimostrano i più temerari, aiutati da Federico Formenti che rilancia in direzione dei compagni murando il più possibile il passaggio agli avversari. La squadra di casa inizia a conquistare più possesso palla ma è un pizzico di coraggio in più a mancare in questa prima fase. Intorno al decimo minuto, a seguito di una rimessa laterale di Edoardo Cerbino, la Milano FA si riprende e Fabrizio Paura tenta il colpo. Il tiro impreciso permette la riconquista da parte di Matteo Arensi che si spinge fino in fondo uno contro tutti. Proprio Arensi regala il primo gol. All’esultanza segue un’altra bellissima azione capitanata da Matteo Pozzi che crossa in favore di Danelli, intercetta Felice Tao ma Alberto Mozzarelli, numero uno avversario, con un salto blocca tutto.





Doppiamente baggese. Fatti i cambi si ricomincia, tra i calciatori avversari che ce la mettono tutta per cambiare le sorti della partita troviamo Alessio Cotini, Mattia Bonomini, Massimo Avignone insieme al capitano Enea Savoca, che cercano di collaborare per uscire dal pressing baggese. Già dal terzo minuto si percepisce che gli avversari dovranno faticare parecchio se vorranno pareggiare i conti. Damiano Simone Casonato con un tiro chirurgico segna nonostante la difesa tenti di bloccarlo, la tribuna è in delirio. In questo secondo tempo la Milano Football Academy riesce poche volte a risalire. La Baggese riesce a creare molte occasioni grazie alla collaborazione di tutti i giocatori. Dietro, il numero 1 Thomas Coletta esce dalla sua area andando incontro al pallone senza paura alcuna. Intorno alla metà del tempo Avignone sferza un tiro al 15'. Una punizione potentissima che viene parata ma dona alla sua squadra il coraggio per riprovarci; seguono infatti due azioni promettenti, la prima di Cotini e la seconda di Pietro Gubitosi, finché la ruota non gira di nuovo in favore dei rossoneri che di nuovo al 18’ per mano di Emanuele Tamà segnano.

La corsa finale. Il terzo tempo determina immediatamente la voglia di farcela della Baggese che già al secondo minuto conquista il quarto gol di nuovo grazie ad Arensi che, mentre la partita viene giocata tra compagni ed avversari in area piccola, nota una chance e falcando il campo conquista il pallone ormai quasi oltre la porta; con degli ottimi riflessi devia la sua corsa e cogliendo il portiere di sorpresa insacca il pallone. Da qui fino al termine della partita moltissime volte la Milano F. A. darà del filo da torcere alla squadra di casa. All’ottavo minuto Francesco Renna tira una punizione che supera la barriera e mira dritta al portiere avversario, che sapientemente scansa il pericolo. Subito dopo anche Bonomini tenta il colpo seguito dal contrattacco di Cotini che rischia un colpo corpo a corpo con Coletta in scivolata. Siamo agli ultimi minuti di emozione che si concludono con il tiro dalla bandierina di Christian Tassone in direzione dei compagni, ma anche questa volta la fortuna è dalla parte della baggese.

L'INTERVISTA

Matteo Zampieri tecnico della squadra soddisfatto dell'incontro si mostra onesto e generoso: «Una bellissima partita, i ragazzi sono stati davvero bravi, uniti e compatti. Mi sono ritrovato ad allenare una squadra sana ad un ottimo livello, tutto merito del tecnico che mi ha preceduto nonché nostro Presidente Fabio Castelli. Faccio i miei complimenti anche agli avversari per la professionalità e sportività».

IL TABELLINO

BAGGESE - MILANO FOOTBALL ACCADEMY: 4-0 (3-0)

RETI: 18' Arensi (B), 3' st Simone Casonato (B), 18' st Tama (B), 2' tt Arensi (B).

BAGGESE: Coletta, Chiridi, Bouih, Pozzi, Tao, Formenti, Pintus, Isca, Arensi, Tama, Simone Casonato, Danelli.

MILANO FOOTBALL ACCADEMY: Mozzarelli, Savoca, Cerbino, Angelucci, Paura, Scavariello, Tassone, Bonomini, Cotini, Primache, Trimarchi, Gubitosi, Renna, Avignone.