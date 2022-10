Che emozioni tra Club-Milano e Bresso: Cannarozzi e Olivieri decidono la grande battaglia

Pochi gol ma tante emozioni tra Club Milano e Bresso, così come tanti talenti in campo che danno vita a una gara piacevole e combattuta. Azioni da gol, due traverse, un palo e miracoli dei due portieri, Metaj e Breda, forse i veri protagonisti della partita, a testimonianza di una sfida senza esclusione di colpi. Sono Cannarozzi per il Club Milano e Olivieri per il Bresso a trovare la via del gol: il primo chiude una grande azione di mentre il secondo approfitta di un pallone non controllato dalla difesa biancorossa e fa impazzire i suoi. I due istruttori possono sorridere, perché i loro ragazzi in campo hanno lottato e provato a vincerla fino all'ultimo secondo: la grande occasione di Sala, che da calcio di punizione colpisce una traversa clamorosa, chiude la partita. La stoffa e il carattere non mancano e con queste premesse questi ragazzi potranno togliersi delle grandi soddisfazioni.

Nel primo tempo parte forte il Club Milano, che impegna Metaj prima con una grande punizione di Narducci dalla distanza e poi con un tiro ravvicinato di Peco. Ai due tiri pericolosi dei biancorossi risponde per ben tre volte Fidani: prima con un grande tiro al volo su cui Breda si fa trovare pronto; poi con una grandissimo coast to coast che termina con un diagonale che si stampa sul palo; infine con un'altro tiro neutralizzato bene dal numero 1 del Club Milano dopo un grande assist di Cremone. Il Bresso ci prova anche da palla ferma con due punizioni velenose di Sala, fermate con sicurezza dall'estremo difensore. Prima della fine del primo temo è il Club Milano a portarsi in vantaggio con Cannarozzi, che chiude una grande azione di Di Fidio sulla sinistra, dove salta il portiere e trova il compagno solo in mezzo all'area, bravo a segnare il gol dell'1-0.

Nel secondo tempo le due squadre rientrano in campo e continuano a dare spettacolo, Vaccaro e Maiolino dialogano alla grande in mezzo al campo, è proprio Maiolino a rendersi pericoloso con un tiro ravvicinato che finisce alto. Subito dopo una grande azione di Cannarozzi si conclude con un bel cross in mezzo per Di Donna, che prova l'acrobazia ma non riesce a colpire il pallone nel migliore dei modi. Dall'altra parte il Bresso ha grande qualità nel possesso, con Recanatesi, Gheorghe e Fabbriu non sbagliano un pallone. Gli ospiti ci provano dalla distanza, il tiro non viene trattenuto e Olivieri è il più lesto ad arrivare sul pallone e a portare in vantaggio i gialloblù. La reazione del Club Milano non si fa attendere, ci prova subito Cannarozzi dalla distanza, ma la sua conclusione termina fuori e il secondo tempo finisce così 0-1. Nel terzo tempo la stanchezza ha la meglio e le due squadre ci provano principalmente da fuori, merito di due difese solide e organizzate, che non lasciano grandi spazi. Chi insiste con maggiore convinzione è il Bresso, che nel finale di partita ha due grandissime occasioni per vincerla, la prima è un gran tiro di Fidani dopo l'assist geniale di Cremone, su cui è fantastico Breda; l'ultima una super punizione dalla sinistra di Sala che si stampa sulla traversa e fa tremare gli avversari. 2-2, quindi il risultato finale tra due squadre frizzanti e propositive, che hanno dato vita a un vero e proprio spettacolo.

IL TABELLINO



Club Milano - Bresso 1-1

RETI (1-0, 0-1, 0-0): 12' Cannarozzi (C), 13' st Olivieri (B).

CLUB MILANO: Breda, Barisano, Romagnuolo, Di Donna, Cannarozzi, Narducci, Vaccaro, Peco, , Di Fidio, Maiolino, Di Santi Palazzo, Boriani, Pane. All. Renna Louis.

BRESSO: Metaj, Recanatesi, Gheorghe Pavel, Fabbri, Sala, Fidani, Olivieri, Ruggiero, Calabrese, Re, Cremone.