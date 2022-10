Che qualità tra Baranzatese e Cimiano! A Buschini risponde Occhipinti con una grande punizione

Gli Esordienti di Baranzatese e Cimiano danno vita a una grande partita, con grandi interventi dei due portieri, conclusioni da fuori, scambi nello stretto e soprattutto tanta qualità. La partita è combattuta e a ritmi alti, nonostante la giovane età i ragazzi di Dibuduo e Somenzi danno vita a un grande spettacolo. Nel Cimiano brillano i centrocampisti Devicienti, Quattromini, Scalise e Buschini, con quest'ultimo autore dell'unico gol di giornata dei suoi. Nella Baranzatese, invece, grande prestazione di Occhipinti, che con una grandissima punizione fa impazzire i suoi, e del capitano Strino, che davanti lotta su tutti i palloni.

PRIMO TEMPO SENZA RETI

Nel primo tempo parte fortissimo la Baranzatese, che si rende pericolosa con Strino a pochi minuti dall'inizio: il suo tiro ravvicinato viene neutralizzato bene da Sartori. Il Cimiano risponde con Scalise e Quattromini, che in mezzo al campo sono una gioia per gli occhi e abbinano qualità e intelligenza nella giocata. È proprio una punizione di Quattromini dalla sinistra a scaldare i guantoni di Crudo, che vola e toglie il pallone dall'incrocio dei pali con un grande intervento. Meglio il Cimiano nel primo tempo, che si rende pericoloso nuovamente grazie a Devicienti, che in mezzo al campo sfrutta tutta la sua tecnica e la sua fisicità per provare un tiro al limite che termina di poco alto. Prima della fine del primo tempo torna a farsi vedere la Baranzatese, con una grande conclusione di Ragnoli, su cui il portiere Sartori è bravissimo a intervenire.

BUSCHINI CON FREDDEZZA E OCCHIPINTI DA LONTANO

Nella seconda frazione meglio la Baranzatese, entrano Occhipinti, Matteucci, Palmisano e Cimmino e cambiano l'inerzia della gara. I gialloblù hanno subito due grandi occasioni per andare in vantaggio, ma la difesa del Cimiano risponde presente e le ferma sul più bello. I ragazzi di Somenzi continuano a spingere e vanno vicini a sbloccare il match con Occhipinti e Chiecca, ma Barini si supera e salva i suoi. Il Cimiano, dall'altro lato, è bravo a sfruttare una delle poche occasioni del secondo tempo: la difesa della Baranzatese gestisce male un pallone in impostazione, che arriva a Buschini, bravissimo a superare il portiere e a portare in vantaggio gli ospiti. La Baranzatese non ci sta e nel terzo tempo torna in campo con grinta e voglia di rimontare, ma prima viene fermata dal palo su una conclusione di Ibraliu, e poi da due grandissimi interventi di Barini, che ferma due tiri consecutivi con due ottime parate. Gli sforzi dei padroni di casa vengono premiati a 5 minuti dalla fine: calcio di punizione dai 20 metri, sul pallone si presenta Occhipinti, che calcia forte e preciso sul palo del portiere, che non può nulla ed è costretto a raccogliere il pallone in rete. È un gran gol quello del numero 11 gialloblù. La partita termina, così, 2-2; solamente due gol ma grandi giocate e una partita avvincente e piacevole tra due grandi squadre.



IL TABELLINO

Baranzatese-Cimiano 1-1

RETI (0-0, 1-1, 0-0): 10' st Buschini (C), 15' st Occhipinti (B).

BARANZATESE: Galli Gabriele, Ibraliu, Bara Abdoul, , Palmisano, Chiecca, Xhihani, Russo, Strino, Cimmino, Occhipinti, Crudo, Matteucci, Ragnoli, Aceto, Braga. All. Somenzi.

CIMIANO: Sartori Leonardo, Pina, Albano, Marchi, Devicienti, Belgacem, Quattromini, Ghidini, Sala Christian, Fall, Penza, , Barini, Scalise, , Zammarelli, Buschini. All. Dibuduo.