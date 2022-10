Il Club Milano batte il Settimo di "corto muso", la botta di Massaro fa gioire i crociati

La partita combattuta e molto bella da vedersi tra il Settimo Milanese e Club Milano finisce con la vittoria di "corto muso" di quest'ultimi. I crociati, grazie al bel gol di Massaro nel secondo tempo al 3', vincono 1 a 0 e possono festeggiare a fine partita. Lo spettacolo mostrato da entrambe le squadre è stato molto bello ed ambe due gli allenatori devono essere felici e fieri dei propri ragazzi.

Le squadre si studiano, il tatticismo ha la meglio. Il primo tempo inizia con i padroni di casa che tengono, soprattutto nei primi minuti di gioco, molto il pallone; il Club Milano, invece, è bravo a mettere in difficoltà gli avversari con un pressing asfissiante e ben portato. Al 2' bellissima azione sulla fascia del Settimo Milanese, ma ancora più bravo Francesco Tagliapietra a leggere bene l'azione e a mandarla fuori dalla linea di porta. Sul calcio d'angolo pericolosi ancora i biancorossi ma attento Sebastiano Villa a pararla. Un minuto dopo vi è stata una bella palla filtrante per Gabriele Gillardelli ma bravo Adriano Lorusso a posizionarsi bene e ad intervenire molto bene sul pallone. Tra il 6' e 8' due belle chiusure di Gabriele Colombo che impedisce guai peggiori alla sua squadra. Al 9' è arrivato il primo tiro in porta del match ed è arrivato da Gilardelli che, di prepotenza, recupera bene il pallone in area di rigore e tira, per sua sfortuna il pallone è andato ad un passo dall'angolo sinistro basso. Al 10' arriva la risposta dei padroni di casa con Luca Rinaldi che tira ma la sua conclusione è andata sopra la traversa. Al 11' bella giocata di astuzia di Cristian Tundo che si conquista un bel calcio di punizione dal limite dell'area di rigore. Sul tiro vi è stata una bella respinta della barriera che, saltando bene, il pallone viene ribattuto. Con il passare del tempo ambe due le squadre hanno paura di perdere il pallone e quindi aumenta il tatticismo che impedisce lo spettacolo in campo.

Massaro la apre subito e i suoi si chiudono bene. Inizio molto positivo nel secondo tempo del Club Milano che, sin da subito, ha cercato di trovare lo spazio facendo muovere in profondità i propri attaccanti. Con questa mentalità arriva, al 3', la bella botta di Emanuele Massaro che apre le danze. Al 7' arriva la risposta dei padroni di casa con una bella azione di Alessandro Zaino il quale, per sua sfortuna, si vede la sua conclusione uscire. Al 13' bellissima mossa di furbizia Gabri ele Montemagno che, di intelligenza e fisico, si conquista un bel calcio d'angolo. Al 15' ancora Massaro pericoloso, ma questa volta il suo tiro al volo di sinistro dal limite dell'area, non entra in porta. Nel finale, più precisamente al 19', bellissima chiusura di Montemagno che nega, con il suo intervento fondamentale, il trovarsi di due avversari davanti al proprio estremo difensore.

Settimo che vuole recuperare, avversari si chiudono. Il Settimo Milanese vuole recuperare, sin dal primo minuto, lo svantaggio e spinge per farlo sfruttando il fisico dei suoi calciatori e la profondità che l'attacco può dare. Davanti a questa volontà di recuperare la situazione la difesa crociata si stringe molto bene e, grazie a diverse chiusure fondamentali di Edoardo Colasuonno, la porta rimane intatta. I padroni di casa tengono molto, nel corso dei minuti, il possesso del pallone e schiaccia molto la squadra avversaria, la quale è molto brava a soffrire ed a chiudere gli spazi. Al 9' su un calcio d'angolo ben battuto vi è una bella occasione per il pareggio dei biancorossi quadrettati, ma per loro sfortuna il pallone esce di poco al lato del palo. Al 13' vi è una bellissima chiusura difensiva di Colombo su un attaccante degli ospiti. Nel finale è Rinaldi a guidare i suoi. Nel finale, al 19', vi è un'occasione molto ghiotta per quest'ultimo da solo davanti al portiere, ma l'estremo difensore dei crociarti è stato ancora più bravo a chiudere gli spazi ed a negare all'attaccante avversario il gol nel finale.

IL TABELLINO

Settimo Milanese - Club Milano 0-1 (2-3)

RETE: 3' st Massaro.

SETTIMO MILANESE: Ansalone, Albanesi, Mozzi, Lorusso, Lagana, Colombo, Labate, Zaino, Rinaldi, Tundo, Sangiovanni, Meregalli, Gianturco, Calderara, Reverberi, Caffini, Montemagno, Santucci. All. Pessina.

CLUB MILANO: Villa, Ragini, Mazara, D'Ambrosio, Cuneo, Tagliapietra, Pisany, Massaro, Gilardelli, Mastro, D'Amato, Tracanella, Colasuonno, Spagnoletti, Gentile, Bolchi. All. Abruzzese.