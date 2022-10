La Masseroni detta legge: squalo De Corzent azzanna anche l'Accademia

Una Masseroni dirompente conquista il match clou del girone, scontro diretto tra le due compagini in testa al girone 1, con una partita consistente e concreta nel primo e nel terzo tempo. L'Accademia Inter domina il secondo, protetta dalla difesa attenta del possente e intelligente Adornato, e lo vincerebbe ai punti se non fosse per il pareggio del caparbio De Corzent, che si intesta anche il terzo con gol e assist decisivi.





Diego Adornato

SUPER SFIDA

Dopo una prima fiammata dell'Accademia Inter con un bel tiro da fuori al 1’ di Valente, che renderà omaggio al suo nome per tutto il match continuando a spingere sia in interdizione che andando volentieri al tiro, la Masseroni parte subito forte con la grinta di Clapis al centro dell’attacco, ben supportato in questa prima fase dalla falcata lunga di Giacchi sulla destra, che recupera palloni dalla difesa e li conduce in fascia fino al cross. Servono 4 minuti di pressione alla squadra di Via Terzaghi per passare in vantaggio: Montelatici si incarica della punizione dalla trequarti e ne esce un tiro preciso e morbido che si infila nel sette: 1-0.

L'Accademia Inter si porta avanti, ma solo 2 minuti dopo, su una ripartenza, Clapis lancia Lambrosa sulla fascia sinistra, che si presenta a tu per tu con il numero 1 Villa e al momento del tiro subisce un urto da dietro che significa rigore: il destino sembra segnato, ma Villa si supera con un volo plastico sulla sua destra a respingere il rigore dello stesso Lambrosa che tiene vive le ambizioni dei suoi. Saranno Columba, tecnico e guizzante folletto da centrattacco, ben servito dal rapido Falcone sulla destra, Treccozzi e Valente da fuori a sostenere le azioni dei nerazzurri tra il 14’ e il 17’, ma il punteggio resta invariato a favore della Masseroni.

La seconda frazione si gioca per lo più nella metà campo dei padroni di casa, con l'Accademia Inter sospinta dall’ottima e puntuale copertura di Adornato, che svetta in difesa e dialoga volentieri con gli avanti, e con l’energia in attacco di Columba, Definti e Acquaviva, che impazzano per i primi 5 minuti, costringendo il tecnico della Masseroni al time out per riorganizzare idee e giocatori.

Al rientro in campo, Marchisella e De Corzent si scambiano posizione e 3 minuti dopo proprio su quella linea nasce il vantaggio: Marchisella recupera palla a centrocampo e smista in avanti al compagno, De Corzent controlla, si allarga per trovare lo spazio e trafigge con un diagonale preciso e potente: 1-0. Ancora due minuti e il tecnico Corea fa respirare Columba, mettendo in campo D’Amore e la prima palla toccata vale il pareggio: quest'ultimo scende sul fondo a sinistra, si fa strada al centro e calcia, palla deviata dalla difesa che finisce a Falcone il quale si avventa e incrocia un bel tiro teso nell’angolo sinistro, pareggiando il conto: 1-1.

L'Accademia Inter continua a premere: Adornato confeziona una punizione dal cerchio di centrocampo che pesca Falcone sottoporta; sempre Adornato dialoga con una serie di scambi sulla destra con Di Razza, per poi filtrare un palla centrale per Valente, che va al tiro. La Masseroni si fa vedere solo al 19’ con uno spiovente misuratissimo di Bernuzzi a pescare Ciconti in area, che difende la palla, si allarga e incrocia un tiro-cross su cui Marchisella arriva con un istante di ritardo. Finisce con un punto per uno, ma l'Accademia Inter ha gestito bene il gioco e chiuso la Masseroni in difesa per gran parte della frazione.

A TUTTO DE CORZENT



Sale in cattedra il potente e grintoso De Corzent e la Masseroni chiude il match già al 7’, sul 2-0. Al 4’ è proprio De Corzent ad andare in rete, ribattendo in angolino la corta respinta della difesa nerazzurra su angolo; al 7’ serve un assist preciso a Lambrosa, che guizza sulla fascia sinistra e a tu per tu con Villa non sbaglia. L'Accademia Inter subisce lo svantaggio, ma non molla: Valente all’11’ ci riprova da lontano, Altavilla due minuti dopo scappa sulla destra dopo scambio fulmineo con l’attento Galleani e le tempestive chiusure di Acquaviva in difesa confermano il risultato. Si chiude sul 3-1 l'avvincente match aperto e tecnico, con Masseroni più decisa e continua che chiude negli spogliatoi al canto di “Salutate la capolista”, ma Accademia Inter non si risparmia, pur senza riuscire a sfruttare le occasioni chiave.





TABELLINO

Masseroni - Accademia Inter 4-1 (3-1)

RETI (1-0, 1-1, 2-0): 10' Montelatici (M), 10' st De Corzent (M), 12' st Falcone (A), 4' tt De Corzent (M), 7' tt Lambrosa (M).

MASSERONI MARCHESE: Conti, Canfora, Ciconte, Montelatici, Zanotto, Fabbri, De Corzent, Zanni, Clapis, Vicario, Lambrosa, Romano, Cimmino, Bernuzzi, Durante, Di Bernardo, Giacchi, Marchisella. All. Palazzo.

ACCADEMIA INTER: Villa, Iannelli, Adornato, Treccozzi, Tognacca, Acquaviva, Falcone, Valente, Columba, Altavilla, Definti, Pochintesta, Galleani, Di Razza, D'Amore. All. Corea.