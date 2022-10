Rimonta e controrimonta; il Sedriano la riprende grazie al tridente fatato

Bellissimo lo spettacolo quello visto tra Settimo Milanese e Sedriano che ha visto, a fine partita, quest'ultimi vincere 3 a 2. Il calco mostrato da tutti i ragazzi è stato molto interessante e bello al vedersi. Per questo motivi entrambi gli allenatori dovrebbero essere felici per lo spettacolo mostrato dalle proprie rose.

Due squilli per un primo tempo interessante. Nei primi minuti vi è stato un inizio forte del Sedriano ma sono stati bravi i ragazzi del Settimo Milanese a rimanere uniti ed a sfruttare gli spazi. Con questa mentalità offensiva, al 5', vi è il primo gol della partita con Nicolò Sapia che, dalla distanza, calcia forte e trova una meritata rete. Nonostante il gol segnato gli ospiti non vogliono fermarsi e continuano a spingere. I padroni di casa, d'altro canto, non vogliono star a guardare e rispondono con dei contropiedi. Al 9' vi è la risposta dei padroni di casa con Gervasio che, grazie ad un buon recupero da parte di un suo compagno, si trova da solo davanti a Federico Albertoni, il quale è bravo a chiudere bene lo specchio della porta. Al 11' bellissima chiusura di Edoardo Del Vicario a leggere l'azione ed a negar la conclusione da posizione interessante a Gabriele Caponnetto. Al 13' con gli spazi giusti il Settimo Milanese diventa pericoloso e Lorenzo Bianchi gonfia la rete grazie alla profondità spaziale trovata. Al 17' ancora Bianchi pericoloso: in mezzo all'area lotta bene fisicamente ma solo una trattenuta non vista nega a lui una conclusione a "botta sicura". Al 19' vi è una bellissima azione di Caponnetto sulla destra che offre un cross al bacio, sul secondo palo, per Alessandro Ghiani che, di testa, colpisce in pieno il legno.

Primo tempo bis. Questa volta a partire forte sono i padroni di casa, non appunto, con questa mentalità, vi è una bellissima azione in contropiede per quest'ultimi con Stefano Gervasio che tira forte e gonfia la porta. Al 6' vi è la risposta degli ospiti con Sapia che, ancora una volta, è stato pericoloso. Da sottolineare la prestazione di Tommaso Calati che, in più occasioni, è stato bravo ad anticipare gli avversari. Al 8' Daniel Santapace si è trovato davanti al portiere avversario ma è stato bravissimo Del Vicario ad immolarsi ed a salvare la sua porta. Al 12' vi è una bella uscita dalla difesa del Settimo Milanese, dalla quale arriva una bella palla sulla fascia dalla quale Nicolas Frediani crossa e solo per un pelo Andrea Baroni non ci arriva. Un minuto dopo, al 13', Samuele Nula, da vero bomber, mette un bel pallone arrivato da un cross dalla destra. Al 14' vi è una grande botta dalla distanza di Edoardo Acampora, il tiro, per sua sfortuna, è uscito.

Abbruscato spiazza tutti e fa volare i suoi. Inizio forte ancora dei padroni di casa che, al 3', sono pericolosi con Jacopo Merola. Quest'ultimo è stato bravo nel tirare ma ancora più bravo Santapace ad immolarsi ed a mandarla sopra la traversa. Al 10' bella azione di Nula ma ancora più bravo Flavio Giuli a leggere bene le sue intenzioni ed a sporcare a quest'ultimo il pallone. Al 12' il direttore della gara fischia un calcio di rigore a favore del Sedriano per un colpo netto di mano dentro i sedici metri. A calciarlo è Cristian Abbruscato che, come consigliato dal suo allenatore, spacca la porta e segna il gol del sorpasso. Al 16' bravo Frediani a conquistare una punizione da posizione molto invitante. A calciarla è Giuli, il quale la tira bassa e la sua conclusione va ad un passo dalla rete. Nel finale, al 20', ancora Abbruscato va vicino alla rete, questa volta però il tiro non ha la medesima sorte del primo.

IL TABELLINO

Settimo Milanese - Sedriano 2-3

RETI: 5' Sapia (S), 13' pt Bianchi (S.M), 4' st Gervasio (S.M), 13' st Nula (S), 12' tt Abbruscato (S).

SETTIMO MILANESE (3-2-3): Fiorito, Petroni, Giuli, Merola, Acampora, Bianchi, Secomandi, Frediani, Gervasio, Caracappa, Baroni, Del Vicario.

SEDRIANO (3-2-3): Albertoni, Calati, Ibba, Sapia, Nugnes, Ujkaj, Caponetto, Penco, Ghiani, Santapace, Sala, Tenca, Nula, Abbruscato, Dancs.