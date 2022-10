Tre gol ed un lavoro di squadra impeccabile, così il Baggio conquista la vittoria

Il primo tempo parte energicamente. Con pochi passaggi il Club Milano riesce a mantenere il dominio sull’area avversaria e così, grazie al lavoro di squadra, Mattia Romano serve un assist a Mirko Mongelli che insacca la palla nell’angolo destro rendendo impossibile qualunque tentativo di cambiar la sorte al portiere Angelo Cavaliere.

Il Baggio cede a qualche momento di sconforto, ma la voglia di cambiare il risultato è forte e, grazie anche al grande tifo proveniente dalla tribuna che in coro ripete il nome della squadra, i ragazzi riprendono la concentrazione dimostrando di saper collaborare. I locali conquistano così campo a suon di passaggi precisi e ben studiati; un buon gioco in particolare quello fra Alessandro Guzzi, Stefano Manfrin e Claudio Margutti. Intorno alla metà del tempo il capitano Bauyon Maverick calcia una punizione che per un attimo sembra possa far guadagnare loro il pareggio. Anche il Club Milano, con le sue azioni mirate, sul termine del match, non mette a segno un gol per un soffio grazie ad Andrea Doardo che dalla fascia laterale sinistra con un calcio lungo infila la palla sotto la traversa, che Lorenzo Perra blocca.

Perego conquista la parità. La pausa dura soltanto qualche minuto e il Club Milano rientra in campo più agguerrito di prima, giocando bene i primissimi minuti e tenendo sotto pressione i padroni di casa. Alessandro Belotti smarca bene sulla fascia laterale mentre il numero uno Angelo Cavaliere tiene ben lontani i gialloneri ogni volta che può. Il Baggio mostra però ancora una volta padronanza a centrocampo ma cerca poche occasioni per dare una sferzata alla partita. Tra gli altri Riccardo Pennati tenta di coprire la maggiore fetta di campo possibile, continuando a salire per spingersi oltre insieme al compagno in posizione speculare Eiad Gasad. Intorno al 13’ la situazione si riscalda. Dapprima è Alessandro Dal Borgo che con un tiro potente sfiora il secondo palo della porta ma poco dopo - risalendo- è la volta dell’avversario Pennati che con un tiro coraggioso tenta di sfondare la barriera invisibile posta tra il portiere e la rete, Cavaliere devia. Seguono due belle azioni di Manfrin e di Gasad, finché Perego, su assist servito da Pennati a Gasad, segna in corsa a tu per tu col portiere al 17’. Segue agli ultimi minuti un centrato pallonetto di Simone Da Rin che sorvola il portiere ma non riesce ad entrare. Un attimo dopo ecco il suono del fischio dell’arbitro.

Guzzi e Marin determinano il vantaggio. Come per i due tempi precedenti il Club Milano scende in campo carichissimo. In questa fase si distingueranno per fiato ed energia Stefan Scorta, i due Tommaso Cecconi ed Esposito, e Romano che serve bei palloni andando a rinforzare il gruppo con velocità in ogni area interessata. Il terzo tempo si sblocca dal possesso del Club solo quando Gasad riesce a fatica a conquistare palla e, uno contro tutti, risale fino a mezz’area tenta il tiro che pur non ottenendo i risultati sperati, rafforza l’umore del gruppo. Poco dopo, infatti, Alessandro Guzzi indirizza verso Samuele Coen che si avvicina e ribatte nuovamente in direzione di Guzzi conquistando al 15’ un altro punto. I padroni di casa chiuderanno con felicità e soddisfazione il finale di questo sabato pomeriggio grazie all’ultimo di Manfrin, che coglie impreparato il portiere e determina il risultato finale pari a 3-1.

IL TABELLINO

BAGGIO - CLUB MILANO 3-1 (2-1)

RETI (0-1; 1-0; 2-0): 5’ Mongelli (CM); 17’ st Perego (B); 15’ tt Guzzi (B); 19’ tt Manfrin (B)

Baggio: Perra, Bauyon, Bezzecchi, Coen, Gasad, Guzzi, Mancini, Manfrin, Margutti, Oyier, Pennati, Perego, Rabini, Sette

Club Milano: Cavaliere, Roccamatisi, Piscioneri, Cecconi, Dodaro, Belotti, Dal Borgo, Mongelli, Esposito, Santarelli, Eltabakh, Scorta, Siciliano, Da Rin, Chavez