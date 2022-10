Un pallonetto da metà campo e altri capolavori: il Real Milano è uno spettacolo

Una serie di gesti tecnici di spessore permettono al Real Milano di superare il Victoria in casa. Gli ospiti in questo campionato sono partiti bene (4 punti in 2 partite) ma evidentemente per arrivare a Vimodrone hanno avuto qualche problema proprio di ''partenza'', essendosi presentati al campo con un vistoso ritardo: questo ha compromesso il risultato per la squadra di Albanese che ha iniziato il match senza effettuare il riscaldamento. La partenza del Real Milano, invece, è stata bruciante: 2 gol nei primi 7 minuti e altri 4 nelle prime due frazioni di gioco hanno permesso ai Rossi di vincere i primi due tempi entrambi per 3-0. Il Victoria nonostante il risultato si è fatto valere per tutta la partita, crescendo di minuto in minuto e riuscendo a pareggiare per 2-2 il terzo tempo.

IN CASA MIA, COMANDO IO

Il Real Milano parte a razzo: dopo il calcio d'inizio il capitano Mendez scarta tutta la difesa ospite ma non è preciso nel servire i compagni; 3 minuti più tardi il numero 10 Fiaschi è il più veloce ad avventarsi su un pallone respinto da Pulizzi e segnare l'1-0. Il Victoria accusa il colpo e subisce anche il 2-0 nel giro di pochi minuti: Messina (per tutti ''Messi'') ruba un pallone a centrocampo e si invola verso la porta avversaria trafiggendo Pulizzi che in un primo tempo respinge ma non può nulla sulla ribattuta. Al 13', su angolo di Fiaschi, Bashmeta firma la prima rete della sua giornata portando i suoi già sul 3-0. Il Victoria prova a reagire con Bocchini prima e Maiolino poi, ma Carmicino e la traversa salvano i padroni di casa. Prima della fine del primo tempo il legno superiore è ancora protagonista ma sta volta salva Pulizzi sul bel pallonetto di Bruschi. Il secondo tempo è una fotocopia del primo: dopo un minuto Made con una punizione magistrale fa 4-0, poi due miracoli di Pulizzi salvano il Victoria dalle conclusioni di Nikolli e Gironi. Al 10' c'è il 5-0, ancora Bashmeta, ancora su angolo beffa la numero 1 ospite. Sul finire di tempo gli ospiti si rendono pericolosi con Chiara Dal Santo, sul cui tiro è bravo Carmicino, ma è ancora il Real a segnare, sempre con Bashmeta su calcio piazzato che ribadisce in rete la punizione di Meda e fa 6-0.

CI SIAMO ANCHE NOI

Nel terzo tempo la storia sembra sempre la stessa, soprattutto dopo che pronti-via Meda si inventa il secondo euro-gol del suo pomeriggio segnando con un pallonetto da quasi metà campo una rete incredibile per il 7-0. Nei successivi minuti il Real Milano spreca tanto e il Victoria risponde: Pulizzi lancia dalla sua porta Bocchini in campo aperto che batte il portiere in uscita e trova il gol del parziale 1-1. Rete meritata per quanto di buono stava facendo il 9. Il Real Milano riprende in mano il terzo tempo con Fiaschi che sorprende Pulizzi con un tiro-cross che s'insacca in rete per l'8-1. Gli ospiti, dopo il gol subito, spinti dal loro allenatore danno il meglio: D'Angelica lotta su tutti i palloni e Dall'Angelo è sembra bravo in chiusura da ultimo uomo. Al 14' arriva la rete tanta attesa: il capitano ospite Maiolino recupera palla e piazza un bolide sotto l'incrocio su cui non può nulla Carmicino per l'8-2 finale. Il Real Milano trova così la sua seconda vittoria stagionale, fermando il Victoria MI che perde la sua prima partita in campionato.

IL TABELLINO



REAL MILANO-VICTORIA 3-1

RETI (3-0, 3-0, 2-2): 4' Fiaschi (R), 7' Messina (R), 13' Bashmeta (R), 2' st Made (R), 10' st Bashmeta (R), 20' st Bashmeta (R), 1' tt Made (R), 7' tt Bocchini (V), 10' tt Fiaschi (R), 14' tt Maiolino (V).

REAL MILANO: Carmicino, Bruschi, Mendez, Nikolli, Bashmeta, Messina, Masciullo, Fiaschi, Ragusa, Nazzari, Gironi, Made, Fiorentini, Zoni. All. Martinetti.

VICTORIA: Pulizzi, Dall'Angelo, Panarisi, Maiolino, D'Angelica, Bonicelli, Cirignano, Bocchini, Dal Santo, Vavassori, Marzano. All. Albanese.

LE SQUADRE

