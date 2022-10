Cyborg Blazhnov trascina una Masseroni scatenata, ma che cuore il portiere Fabiano

Bella ed efficace, la Masseroni si aggiudica il primo match del fine settimana (13:45 sul sintetico via Terzaghi), contro una Pioltellese che a dispetto del risultato largo non si è mai data per vinta, chiudendo in crescendo col bellissimo gol di Otman Harit, e ispirata per tutta la partita dal suo coraggiosissimo numero uno Lorenzo Fabiano. Tanti i protagonisti tra i padroni di casa dal bomber Conti che ha dato la prima spallata al match, all'assist-man Benigno, fino al roccioso difensore Tovar, bravo anche a trovare la via del gol personale. Su tutti però spicca il capitano, Gordei Blazhnov, con tre gol sul tabellino e una prestazione da vero computer.

IPOTECA CONTI



Il copione della partita è chiaro fin dall'inizio. È la Masseroni a fare la partita cercando le due punte Righi e Conti. Caronte è la chiave di volta del centrocampo, Blazhnov e Rametto agiscono sugli esterni mentre la difesa è presidiata dal trio Scarpa-Bacilieri-Tovar a protezione del portiere Storari. L'esperto Biagio Riviello, sponda gialloblù, si affida inizialmente al duo d'attacco Mwaniki-Pioggia. Etiwy è regista di buona iniziativa, capitan Harit mezz'ala assieme a Jellali; in difesa giostano Bizau, Maniscalco e La Loggia davanti a Lorenzo Fabiano. Il portiere della Pioltellese è il nostro idolo di giornata. Carico come una molla, con il suo fedelissimo berrettino del Cosenza, sprona i compagni dall'inizio alla fine dispensando tanti interventi da campione. Anche il suo carisma, tuttavia, non basterà al cospetto di una Masse più pronta e pericolosa. Conti va via all'uomo e lo batte la prima volta dopo quattro minuti, poi è Blazhnov, al 13' a segnare ribadendo in rete un pallone che attraversa tutta l'area. Il 3-0 è opera ancora di Conti, ma che spettacolo lo slalom con assist di Scarpa, che si prende buona parte del merito.



SIGILLO BLAZHNOV

Il secondo tempo si apre con il gol di testa di Greco su calcio d'angolo di Benigno, con la Masseroni che si mette al sicuro sul 4-0. Prova a reagire Etiwy con una conclusione centrale, poi è capitan Gordei a siglare il 5-0, in caduta, dopo una magnifica azione personale. Riviello prova a mischiare un po' le carte spostando qualche pedina sullo scacchiere, ma la Masseroni è implacabile: ancora assist di Benigno, ancora gol di Blazhnov. E prima del fischio finale sul secondo tempo ecco anche la doppietta personale di Greco con un diagonale di sinistro.





L'ultima frazione è quella dal passivo più contenuto, merito di una Pioltellese che non ne vuole sapere di arrendersi, i giallolblù non riescono a concretizzare con Harit un contropiede quattro contro due, ma non prima che Tovar avesse trovato il gol con un tiro potente e preciso. Gli ultimi gol, infine, sono tra i più belli di tutti. Prima Benigno dimostra di non saper fare soltanto assistenze, ma anche di poter concludere dalla distanza in maniera vincente. E infine c'è gloria meritata, con un gol simbolico che vale tanto, per Otman Harit, che tiene alta la bandiera di Pioltello con un gioiello, come quello di Benigno, dalla grande distanza.

Il portiere Lorenzo Fabiano e il capitano Otman Harit





Masseroni-Pioltellese 9-1

RETI (3-0, 4-0, 2-1): 4' Conti (M), 13' Blazhnov (M), 16' Conti (M), 5' st Greco (M), 13' st Blazhnov (M), 14' st Blazhnov (M), 17' st Greco (M), 4' tt Tovar (M), 11' tt Benigno (M), 17' tt Harit (P).

MASSERONI: Ghilarducci, Bianchi, Tovar, Regina, Bacilieri, Ferrazza, Benigno, Caronte, Righi, Fasanella, Blazhnov, Storari, Scarpa , Rametto, Greco, Conti. All. Gennari.

PIOLTELLESE: Fabiano, Natale, Viteri Pacheco, Maniscalco, Harit, Ordonez Sotomayor, Benaleg, Etiwy, Jellali Mohamed, Pioggia, Bizau, Mwaniki, Mastropasqua, La Loggia. All. Riviello.