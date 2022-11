Hulk Ferrigno e gli altri supereroi dell'Ausonia 2010

Tra le squadre che meglio hanno approcciato questa prima parte di campionato c’è l’Ausonia 2010 di Marco Quattrocchi, impegnata nel Girone 9. Punteggio pieno per i neroverdi di Peschiera Borromeo con l’ultima, prestigiosa vittoria, conquistata sabato scorso contro la Pro Sesto. Dopo un avvio di gara frizzante, l’Ausonia deve fare i conti con il talento dei biancocelesti, ma il gol che decide la partita è un gioiello: lancio dalla trequarti di Rizzo, spizzata di Baretti per l’incursione di Ferrigno che non dà scampo al portiere. «Siamo partiti con il passo giusto - analizza il 42enne tecnico ex Accademia Sandonatese prima da giocatore e poi allenatore - abbiamo allestito una buona rosa con cinque nuovi innesti su un telaio già esistente, che riesce a coniugare fisicità e tecnica».

Nicola Baretti, ex Enotria, è prima punta di qualità, ma l’Ausonia può contare su una batteria di trequartisti come Ferrigno, Rengifo, Rebughi e Sam Dell’Orco (che ha un gemello, Mattia, nel gruppo del girone 5), i quali si esaltano nel sistema 3-3-1-1 proposto da Quattrocchi. In mediana Rizzo è completo, Bignami un mini Barella con Cozzolino capace di agire da playmaker.

Non trascurabile nell’impianto neroverde anche il lavoro degli esterni Gualtieri e Croce; Attanasio è un difensore dai piedi buoni, Frati e Conte marcatori efficaci davanti al portiere Santaniello che si alterna tra i palli con il compagno Villa. Le individualità però vanno ad esaltare lo spirito di gruppo: «Sono molto uniti, chi entra garantisce lo stesso livello, stanno crescendo insieme imparando a gestire i diversi momenti all’interno della partita».