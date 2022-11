L'acuto di Falcone vale la pazza rimonta e il sorpasso all'Inter dei ragazzi di Corea

È tutta dell'Accademia Inter la scena nel big match di giornata contro i nerazzurri dell'Inter. I ragazzi di Corea vincono 2-1 in rimonta al termine di sessanta minuti di puro agonismo e genuina competizione. Il gol decisivo arrivato nei cinque minuti finali del terzo tempo porta la firma di Falcone. Rete che si aggiunge al pareggio siglato dal dischetto ad opera di Vaghi nel corso del secondo tempo. Per gli ospiti la rete del momentaneo vantaggio è di Ningaina, scheggia impazzita per gran parte del match. I ragazzi di Scanziani escono sconfitti ma non delusi, perché la prestazione è stata...

