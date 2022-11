Masseroni, nel big match contro l'Ardor l'impronta finale è di... Scarpa!

Combattuta e decisa, la Masseroni fatica e acchiappa il pareggio negli ultimi istanti di partita. Alle 13:45 va in scena sul sintetico di Via Terzaghi la sfida contro l'Ardor Bollate. I ragazzi in maglia arancio, reduci da un grande inizio di stagione, non partono con il solito piglio arrembante e sembrano impauriti dalla pressione alta dei padroni di casa. Pian piano però gli ospiti prendono coraggio e il registro della gara cambia, diventando molto più equilibrata e piacevole. Numerosi i protagonisti di giornata da segnalare in ambo le squadre: i marcatori sono rispettivamente Regina che la sblocca per la Masseroni...

