Pizza, Playstation, Ping Pong... e Serie A dopo la partita

Coniugare insieme le parole scuola e sport risulta spesso difficile, ma non per la squadra dei giallogranata del Muggiano. Infatti, per la categoria degli Esordienti 2010, l’allenatore Simone Di Domenico ha proposto alla società un programma multidisciplinare, per garantire la crescita di ogni singolo giocatore dentro e fuori dal campo. Queste le sue parole: «Il progetto che ho proposto, basato sul concetto di scuola-sport, è stato accolto in maniera positiva sia dai ragazzi che dai loro genitori. Sono convinto del fatto che oltre a saper giocare a calcio, bisogna dare anche importanza alla vita da atleta e alle regole e sacrifici che ne conseguono.

Oltre al lavoro in campo, ho dato loro degli spunti per lavorare sugli obiettivi, ma soprattutto, dopo ogni partita, facciamo insieme delle attività ludiche per far sì che si crei quell’alchimia e quell’energia che determinano il senso di appartenenza al gruppo. Le attività svolte insieme sono molteplici e in particolare, durante quest’anno, ho intenzione di lavorare sull’alimentazione e sull’importanza dei compiti scolastici post partita. Sabato, dopo il match contro il Real Crescenzago, i ragazzi si sono concessi varie attività di gioco finendo la serata davanti ad una pizza e guardando la partita del Milan. Questo gruppo si è formato in modo inaspettato ed è in fase di crescita, lavorano insieme da soli due mesi, bisogna dare tempo a loro di ingranare. Sono sicuro che i risultati arriveranno, siamo sulla buona strada».