Lentini merita il bis: compleanno goloso per il bomber dello Schiaffino

Il sabato da sogno per Francesco Lentini, che festeggia il suo compleanno con una doppietta in maglia Schiaffino. Avversario di giornata il Palauno, a cui non basta un secondo tempo ruggente e un inizio di terza frazione incoraggiante in cui sembrava aver trovato le giuste misure ai rivali. I rossoneri falliscono anche un rigore con Leardini (comunque tra i migliori in campo) e capitolano su due ripartenze che mettono in luce un "punto debole" su cui bisognerà lavorare. SOLIDITA' E CONTROPIEDE Il PalaUno si schiera con un modulo collaudato che vede Gallo perno della difesa centrale, Del Prete play basso...

