Pozzi la impatta, l'Orione non vince ma smuove la sua classifica

Che Orione-Vighignolo sarebbe stata una partita rocciosa e giocata fino all'ultima goccia di sudore lo sapevamo tutti, se in più ci metti la situazione di classifica non eccelsa, ecco che ne esce una partita dove prevalere sulla squadra avversaria vale più di un piatto di spaghetti dopo una giornata di digiuno. La vittoria farebbe comodo ad entrambe, ed ecco che, come spesso accade in queste circostanze il montepremio più grande messo in palio non se lo accaparra nessuna delle due! Termina in pareggio una gara che definire determinata è dir poco. Eppure ciò che si è visto sul rettangolo di...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?