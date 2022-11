Tre gol in nove minuti, ma per stendere la capolista servirà anche il quarto

La partitissima del Girone 13 va in archivio con i segni dei pneumatici di Gabriele Gallucci. Il bomberissimo del Pozzo domina il match con quattro gol personali e una prova da "Monster Truck", che vanifica il lavoro di un Sedriano pimpante ed efficace solo a tratti. Ridurre il senso della vittoria alla dominante prova del "nueve" sarebbe tuttavia sbagliato e ingeneroso per una formazione, quella di casa, capace di supportare con concretezza e verticalità le doti del suo principale finalizzatore. Una vittoria meritata, che premia il Palauno ma lascia tanto amaro in bocca ai gialloblù, i quali, seppure con fatica,...

