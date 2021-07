Orobica Calcio Bergamo, ufficializzata anche la nuovissima formazione di Under 11

Non c'è sei senza... sette! È fresca infatti la notizia di una nuova squadra aggiunta al parco categorie giovanili dell'Orobica Calcio Bergamo. Parliamo dell'Under 11, che giocherà a nove impiegando bambine nate nel 2010, 2011 e 2012. Una squadra che si aggiunge alle altre sei già esistenti, e che comincerà la sua attività nel mese di settembre.

Un'introduzione, quella delle 2011, che permetterà di riorganizzare l'attività in particolare della squadra Under 12, che andrà così a comporsi di sole classe 2009. Entrambe le squadre si alleneranno presso il centro sportivo dedicato della Grumellina di Bergamo, da anni sede degli allenamenti delle squadre giovanili, mentre la Prima squadra e la Primavera continueranno come di consueto ad allenarsi presso il centro sportivo Facchetti di Cologno al Serio, sede anche delle partite del campionato. le nuove Under 11 e Under 12 avranno uno staff tecnico specifico, composto da allenatore, collaboratore tecnico e preparatore motorio, in modo da seguire con la massima professionalità e attenzione le bambine che si approcciano al mondo del calcio.



Per favorire inoltre un giusto spirito di gruppo che deve permeare tutte le squadre, la nuova Under avrà da subito l’opportunità di fare un breve ritiro sportivo insieme alle squadre giovanili dell’ Under 17, Under 15, Under 12 e Under 10. La località prescelta è ancora Valbondione, la bellissima perla naturale dell’alta Val Seriana.A partire dal 26 agosto per quattro intensi giorni le bambine e le ragazze, accompagnate dallo staff tecnico e dirigenziale, avranno la possibilità di muovere i primi passi insieme per prepararsi alla stagione 2021/22 con voglia e passione, ma anche con quella spensieratezza e allegria tipica della loro età.