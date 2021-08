Il Città di Varese si assicura i gol dell'ex Torino, Cortefranca e Azalee Michela Lunardi

Assieme al Lecco il Città di Varese è la squadra che, secondo gli addetti ai lavori, partirà con i favori del pronostico nel prossimo Girone A del campionato di Promozione Femminile. Il club biancorosso, al debutto assoluto tra le donne, non sta lasciando nulla al caso in questa finestra di mercato e, dopo aver praticamente definito l'organico grazie alla collaborazione con il Ceresium Bisustum - società tra le prime in provincia riguardo il calcio in rosa - ha annunciato l'arrivo di Michela Lunardi per il reparto avanzato.

Il nome di Michela Lunardi nel panorama femminile del nord Italia è sempre stato tra i più quotatati: classe 1996, cresciuta nelle Azalee, ha alle spalle anni di militanza in Serie B e Serie C con le maglie di Tradate, Azalee, Cortefranca e Torino Women. Attaccante che in tutte le sue esperienze è sempre stata capace di andare in doppia cifra, eccetto per l'ultima stagione in granata nella quale è stata ai box per un infortunio. Ora, che è completamente ristabilita, è pronta alla nuova sfida per provare ad "accompagnare" il Città di Varese verso palcoscenici superiori.

Ai canali ufficiali del club biancorosso Michela Lunardi ha così commentato il suo approdo a Varese: «Sono contenta e orgogliosa di giocare per la società della mia provincia. A Varese c'è tutto per fare bene e io metterò tutta la mia esperienza per aiutare le mie compagne e la squadra».