Città di Varese e Luino Ladies siglano l'intesa per il calcio femminile

Per il Città di Varese la stagione 2021/22 sarà quella del debutto nel calcio femminile con l’allestimento della prima squadra che parteciperà al campionato di Promozione Lombardia. La società, tenendo fede ai propri ideali e alla collaborazione con le realtà del territorio, dopo la sinergia con il Ceresium Bisustum è pronta alla collaborazione con il Luino 1910 Ladies. L’obiettivo comune con il club luinese, che milita nei campionati a 7 del CSI, è quello di avvicinare al calcio le ragazze del territorio e – allo stesso tempo – offrire un’alternativa per uno sbocco nel calcio a undici.

La collaborazione tra i due club sarà concreta fin da subito e sarà basata sull’aspetto tecnico e sull’organizzazione di sedute comuni di allenamento per permettere alle atlete luinesi di “conoscere” da vicino la prima squadra femminile del Città di Varese che, in un futuro prossimo, potrebbe rappresentare l’approdo naturale per le atlete più meritevoli del luinese e di tutta la valle.

Questo il commento della dirigenza del Luino Ladies: «Per la dirigenza delle Ladies è motivo di soddisfazione e prestigio la fattiva collaborazione con la società “Città di Varese” compagine di grande tradizione.

Nonostante le innumerevoli difficoltà incontrate sul territorio in questi 5 anni, possiamo continuare il percorso per la crescita del calcio “in rosa” nell’alto lago e dare l’opportunità alle nostre atlete di affacciarsi alla realtà del calcio maggiore».