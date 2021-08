Grassino e Nicastro: due rinforzi dall'Independiente per le ambizioni di uno scatenato Pinerolo

È scatenato il Pinerolo in questa ultima parte del calciomercato. La società del presidente Leonardo Fortunato riesce a mettere a segno due colpi importanti per il prossimo ed impegnativo campionato di Serie C, uno in fase offensiva e l'altro per quella difensiva. Giulia Grassino e Viviana Nicastro sono le due nuove calciatrici a disposizione del tecnico Tatiana Zorri.

Entrambe sono reduci dall'esperienza con la maglia dell'Independiente Ivrea e hanno contribuito alla salvezza delle orange nel primo e storico anno di Serie C del club di Tridello. Giulia Grassino, dopo essere cresciuta nelle giovanili del Torino femminile, ha avuto diverse esperienze in Sardegna vestendo le maglie di Caprera, Torres e Atletico Oristano. Andrà a rinforzare un attacco già importante e variegato che vanta la presenza anche di Francesca Mellano, Pamela Gueli e Maria Speranza Levis.

Dall'Independiente Ivrea arriva anche Viviana Nicastro, ex Novese in Serie B ed ex Femminile Juventus, andrà a dar manforte ad un reparto difensivo collaudato e d'esperienza presieduto dalla qualità di Angelica Armitano. Due acquisti che certificano la voglia del Pinerolo di fare un ulteriore salto di qualità in quella che sarà una stagione completamente differente rispetto alla precedente e per questo richiede la presenza di molte giocatrici titolari un più rispetto alle undici iniziali.

Grassino e Nicastro sono il terzo e quarto acquisto del Pinerolo per la prima squadra dopo l'attaccante Maria Speranza Levis e la centrocampista Ilaria Mana, ma non saranno gli ultimi. Per la prima amichevole dell'8 settembre contro la Femminile Juventus e l'esordio in Coppa Italia che potrebbe essere il 12 (i calendari del triangolare contro Inde e Solbiatese Azalee usciranno il 30 agosto), le biancoblù avranno una rosa al completo. Il campionato con le toscane e le umbre è complesso, la strada è lunga, ma la squadra è pronta e ha tutte le carte in regola per fare bene.