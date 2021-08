Quattro ragazze lombarde nella Rappresentativa Under 20 di Serie C che partecipa alla Shalom Cup dal 25 al 20 agosto

Dal 25 al 29 agosto L'Under 20 della Lega Nazionale Dilettanti sarà impegnata per il suo storico esordio alla Shalom Cup: il selezionatore Marco Canestro ha convocato ventuno calciatrici appartenenti ai club della Serie C femminile. Sono in programma quattro sedute di allenamenti prima della semifinale con le pari età del Pomigliano, formazione di Serie A, che si terrà sabato 28 Agosto alle 15.45 sul campo "Lino Mastronardi" di Pietrelcina.

La rosa del tecnico Canestro comprende delle giocatrici provenienti da formazioni di tutta Italia, ma tre fra loro, come il difensore Elisabetta Pozzi, la centrocampista Fabiana Vischi, e l'attaccante Alice Coppola, giocano nel club varesotto della Solbiatese-Azalee, mentre la punta classe 2002 Michelle Valtolina è del Fiammamonza.

Alice Coppola è una vera bomber, fisicamente prestante, dal tiro fortissimo ed è molto rapida, Fabiana Vischi è una trequartista dotata di un buon dribbling. Elisabetta Pozzi è un terzino duttile, valida sia in fase difensiva che in quella conclusiva. La responsabile amministrativa della Prima Squadra della Solbiatese-Azalee, Simona Scurati, sempre in tribuna, che segue anche le relazioni con la stampa, descrive con molta stima queste calciatrici lombarde: «Hanno sempre giocato anche nella rappresentativa regionale, e in generale praticano il calcio da tanti anni, sin da quando erano molto piccole e militavano nei Pulcini. Siamo due società divise, ma entrambe sotto la Solbiatese. Vedremo come giocheranno le ragazze in questo torneo».

Nello staff della rappresentativa italiana nazionale Under 20 anche l'allenatore in seconda Paolo Visintini, il preparatore dei portieri Erasmo Sabatini, il capo delegazione Sandro Morgana, il Segretario del Dipartimento Femminile Patrizia Cottini, e il preparatore atletico Andrea Bonetto. Domenica 29 agosto di pomeriggio al Mastronardi, la finale per il terzo e quarto posto, e alle 18.00 quella per l'ambito primo posto. Nella formazione, vi sono anche alcune giocatrici del 2003, 2004 e una baby centrocampista nata nel 2005.

L'elenco completo delle convocate:

Portieri: Lisa Falcocchia (’02-Chieti), Alice Fara (’04-Imolese), Silvia Schiavone (’02-Pistoiese).

Difensori: Cecilia Conti (’02-Grifone Gialloverde), Roberta Costadura (’03-Women Lecce), Blanca Fiore (’03-Pescara), Greta Oberhuber (’02-Brixen Obi), Elisabetta Pozzi (’02-Azalee), Beatrice Sciarrone (’02-Bologna), Silvia Scudeler (’02-Portogruaro), Sara Zanetti (’02-Bologna).

Centrocampisti: Alessia Fiucci (’05-Jesina), Francesca Daniela Quidacciolu (’03-Atletico Oristano), Rebecca Quirini (’02-Ternana), Flaminia Sartori (’04-Isera), Fabiana Vischi (’02-Azalee).

Attaccanti: Alice Coppola (’03-Azalee), Michelle Valtolina (’02-Fiammamonza), Ilaria Mella (’02-Venezia), Giulia Parodi (’02-Genoa), Alexandra Stockner (’02-Brixen Obi).