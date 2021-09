Femminile: Pro Sesto vittoriosa per 2-0 sul Cortefranca nell'andata del preliminare di Coppa Italia. Marasco e Possenti mattatrici della gara

Ampio spazio come sempre al Calcio Femminile nel numero di Sprint e Sport in edicola da lunedì 6 settembre. Si parte con la partita giocata tra Pro Sesto e Cortefranca, match d'andata del preliminare di Coppa Italia che vedrà la vincente accedere al tabellone principale. Sul campo di via dei Lavoratori a Cinisello le biancazzurre neopromosse in Serie B mostrano subito di che pasta sono fatte, aggiudicandosi la sfida per il 2-0.





Il responsabile tecnico della FC Paderno Dugnano, Max D'Angelo, racconta perché il programma femminile della nuova realtà è differente nel panorama sportivo lombardo; spazio inoltre al Gessate, categoria Promozione, con un'intervista al tecnico Fabrizio Bramati in preparazione al campionato (a proposito di Promozione presentiamo inoltre il programma di Coppa Lombardia che partirà domenica prossima).

Due voci quelle raccolte in casa 2B, a Brivio. La virtuosa società lecchese si presenta ai nastri di partenza dell'Eccellenza con le idee chiare. La diesse Alessandra Forzatti racconta cosa è cambiato nell'approccio e nell'espozione del calcio femminile, e cosa invece fatica ancora a rompere le barriere culturali. Il tecnico Walter Sangiorgio spiega a sua volta il lavoro che sta portando avanti dopo il suo arrivo dalla Football Leon.

Chudiamo con la Serie C infine, dando spazio agli ultimi acquisti del Pavia Academy, fresca promossa dopo la vincente esperienza nel torneo di Eccellenza primaverile. Il responsabile Alessandro Albani spiega perché proprio questo è il momento di investire risorse nel calcio in rosa, e come a Pavia lo stiano facendo.