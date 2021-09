Ecco il GS Pero: la corsa verso la Serie A si giocherà in un arena tutta nuova

Si è svolta anche quest'anno all'interno della clinica Vista Vision, partner del Gs Pero, la presentazione della squadra che prenderà parte al prossimo campionato nazionale di Serie A2. Forte del quarto posto conquistato nella passata stagione, con tanto di playoff centrati e onorati fino alle semifinali, il Pero riprende la sua corsa con importanti novità. La squadra (inserita nel Girone A, esordio in programma il 10 ottobre con la trasferta di Arzachena), disputerà le sue gare interne nella Vista Vision Arena, impianto sportivo completamente riqualificato per il Futsal e con strutture di ultima generazione, situato all'interno del Pero Sporting Club di via Giovanni XXIII. Una struttura d'eccezione che in pochi possono vantare a livello nazionale.

C'è inoltre un nuovo tecnico fortemente voluto dalla dirigenza: il 38enne Alessio Battaia, che arriva al Gs Pero con alle spalle già una lunga esperienza nel Calcio a 5 maschile, e che si è presentato a giocatrici, società e stampa ribadendo la sua determinazione nel voler accettare una sfida importante: quella di arrivare in Serie A: «Per la prima volta in 20 anni nel futsal da giocatore e allenatore ho trovato una società con un proprio impianto all’avanguardia dove potersi allenarsi e giocare le gare casalinghe. Questo lo considero un fattore molto importante e determinante, per puntare ad obiettivi ambiziosi».

«Quello è l'obiettivo in 2-3 anni» ha in proposito annunciato il direttore generale Andrea Badini, presente alla serata di lunedì 6 settembre insieme all'amministratore delegato di Vista Vision Stefano Zanchi e all'assessore allo sport e ai lavori pubblici del comune di Pero, Giuseppe Barletta.



Diversi i nuovi innesti alla rosa come le brasiliane Eduarda Prestes, laterale dal 2017 al Thiene, l'altra brasiliana Nunes De Siqueira Aline, il portiere Martina Sanna (Mediterranea Cagliari), il pivot Emanuela Marsili (Best Calcio a 5, Lazio) lo scorso anno vincitrice del girone C di Serie A2. E ancora Cabrera Myladis Sautié, italo cubana dalla Virtus Romagna, e Celeste Attanasio (Salernitana). Non mancano anche le giocatrici provenienti dal calcio a 11: Sara De Lisi (ex Football Milan Ladies, Inter e Real Meda), e Stefania Colonna (esperienze in passato nel Futsal e nel calcio a 11 con Bocconi, Dreamers, Pro Sesto e Cesano Boscone). Dal calcio a 11 arrivano anche Valentina Puggioni e Laura Mengoli.

