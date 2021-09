Calcio Femminile: start ai campionati di Eccellenza e Under 19, ma è proseguita nel fine settimana anche la Coppa di Promozione

Primo fine settimana di campionato per il calcio femminile, che ha salutato la partenza dei campionati regionali di Eccellenza e Under 19. Sul numero di Sprint e Sport in edicola da lunedì 20 marzo tutti i gol, e le classifiche insieme all'articolo completo sul match che ha visto di fronte le Juniores di Football Leon e Accademia Calcio Bergamo.

In campo anche la Coppa Italia di Serie C (Fiammamonza solo in testa al girone dopo la vittoria in casa del Pavia Academy), e di Promozione (si va verso un bellissimo scontro decisivo tra Lecco e Varese).

Spazio come al solito anche gli approfondimenti con due interviste ai tecnici lombardi: Salvatore Principato del Sedriano (Eccellenza), e Mario Reggiani, ex Real Meda e ora secondo di Ruggeri sulla panchina della Pro Sesto in cadetteria.