Femminile: Il Fiammamonza passa il turno nella coppa di Serie C, ma in Under 19 è sconfitto da un Sedriano combattivo fino all'ultimo.

Primi verdetti per il calcio femminile lombardo con il Fiammamonza di Danilo Brambilla che in virtù del pareggio contro il Real Meda mantiene il primo posto nel girone di Coppa Serie C e stacca il pass per il turno successivo.

Eccellenza nel vivo con la seconda giornata di campionato che vede Vittuone, Lumezzane, Football Leon e Doverese avanti a punteggio pieno. In Under 19 è il Real Meda a fare la voce grossa (20 gol segnati in due partite), in compagnia di 3Team e Riozzese.

Non mancano le voci, con il tecnico del Varedo Alessio Romano che racconta emozioni e aspettative a una settimana dal via del campionato di Promozione.

Infine il campo. Viste da vicino e disponibili su giornale e applicazione Brescia-Pro Sesto di Primavera, Football Leon-Polisportiva 2B di Eccellenza, Città di Varese-Lecco di Coppa Promozione e Sedriano-Fiammamonza di Under 19, una partita da leggere... fino alla fine.