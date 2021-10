Femminile: Anche la Serie C ai nastri di partenza con quattro rappresentanti lombarde; Promozione e Eccellenza entrano nel vivo; interviste ai tecnici di Segrate e Sporting Valentino Mazzola

Quello appena trascorso è stato il weekend che ha visto completarsi il panorama del calcio femminile. All'appello mancava soltanto la Serie C, categoria nazionale che vede impegnate quattro formazioni lombarde: Azalee, Fiammamonza, Real Meda e Pavia Academy, che nel complesso fanno registrare un bottino positivo.

Entrano intanto nel vivo i campionati di Eccellenza e Promozione, seguiti nel dettaglio con i marcatori di tutte le gare. Direttamente sul campo il pareggio osservato tra Football Leon e Accademia Vittuone.





Sul numero di Sprint e Sport disponibile in edicola e in formato digitale non mancano però al solito gli approfondimenti sul calcio in rosa. Questa settimana trattiamo la categoria Promozione con l'intervista al trentasettenne tecnico gialloblù Alessandro Amato, entrato a far parte di questo mondo quasi per caso e che ora non ha nessuna intenzione di abbandonarlo.

Spostando l'orizzonte sul settore giovanile ecco la bellissima storia di Salvatore "Totò" Di Meo dello Sporting Valentino Mazzola di Cassano, e del un viaggio calcistico intrapreso dieci anni fa insieme alle sue ragazze.