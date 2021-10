Desenzano Calvina, prosegue la marcia vittoriosa delle gardesane anche contro le mantovane de la Virgiliana

Siamo alla seconda giornata nel gruppo B e il Desenzano Calvina Under 15 femminile sta dimostrando di poter competere alla grande contro tutte le altre compagini del girone, in particolare con le altre 4 sorelle bresciane del raggruppamento. Per la seconda volta di fila, la squadra ha vinto e sta mantenendo le posizioni di vertice insieme a Cremonese, Uesse Sarnico e Atalanta. Non sarà facile mantenere l'affitto nei quartieri alti della graduatoria ma di certo con queste due importanti vittorie il campionato delle biancazzurre sembrerebbe partito col piede giusto. Convincente la prova contro la Virgiliana, formazione mantovana debuttante in questo campionato perché il primo incontro contro il Monterosso lo dovrà recuperare il 15 ottobre. Soprattutto buona l'attenzione delle gardesane impressa nella prima parte di gara, quando queste, grazie al confezionamento di due reti, sono riuscite ad andare all'intervallo sul vantaggio di 2-0. Nello specifico da premiare l'opportunismo di Molinari che ha sbloccato il risultato dopo un batti e ribatti in area di rigore. Per non parlare della grande grinta di Abruzzese che, conquistata palla, entrava in aria di rigore per insaccare il duplice vantaggio. Un grande ritmo e un'elevata intensità che ha mostrato subito le qualità atletiche delle ragazze di Desenzano. Il primo tempo ha lasciato posto poi ad una seconda frazione più equilibrata, dove entrambe le squadre hanno solo sfiorato il gol ma non sono più riuscite ad aggiornare il punteggio. Vittoria convincete, comunque, che fa morale, un 2-0 che va quindi ad impreziosire la prova precedente quando le gardesane hanno imposto la legge del più forte anche nel primo match contro il Lumezzane. Domenica sarà derby e sfida tutta biancazzurra fra Desenzano e Brescia, una gara dall'indubbio fascino e dall'indubbia importanza di classifica. Le leonesse giungono allo scontro dopo il roboante 9-1 ai danni del Monterosso, ma il 17 ottobre il responso del campo sarà tutt’altro che scontato.