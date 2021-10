Femminile: Interviste a Erika Ponzio e Patrick Geninatti, intanto le Under 12 del Cit Turin vincono la Danone

Il calcio femminile sarà ancora protagonista su Sprint e Sport in edicola e in edizione digitale da lunedì 18 ottobre. Si parte dalle più piccole, dal Cit Turin di Agostino Sanseverino che ha vinto la fase regionale del Torneo Under 12 Femminile in una bellissima finale con il Bulè Bellinzago. Ora le rossoverdi rappresenteranno il Piemonte nella fase interregionale.

Continano le giovanili con la seconda giornata di Under 19, Under 17 e Under 15. Proprio di quest'ultima abbiamo seguito la partita tra Cit Turin e Pinerolo. Intervista al tecnico dell'Accademia Torino, Patrick Geninatti che quest'anno ha preso le ragazze dell'Under 17.

Prosegue l'Eccellenza con la quarta giornata dove solo due squadre, una per girone, sono rimaste a punteggio pieno. Abbiamo seguito le gesta del Torino Women contro il Cit Turin. Intervista a Erika Ponzio, attaccante che da 14 anni veste il granata. In Serie C Pinerolo e Independiente a punteggio pieno dopo le prime due partite: battute Perugia e Genoa.