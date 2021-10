Femminile: Un nome di peso per la Rappresentativa Under 23. Intervista esclusiva al nuovo selezionatore Giacomo Mignani.

Va in archivio un'altra settimana di calcio femminile sulle pagine di Sprint e Sport e sulla nostra applicazione. Partendo dalla Serie C, categoria della quale è possibile consultare tutti i marcatori di giornata, splendono sul fronte lombardo le stelle di Real Meda e Pavia Academy, entrambe a punteggio pieno dopo due giornate, mentre manca ancora la vittoria al Fiammamonza di Danilo Brambilla. Scendendo in Eccellenza è grande bagarre in classifica dalla Doverese fino alla Football Leon ci sono quattro squadre in quattro punti. Lecco e Vighignolo è già un testa a testa in Promozione, mentre nell'altro girone è il Città di Brugherio a comandare a braccetto con il Casalmartino.





Capitolo giovanili: uno degli approfondimenti che offriamo questa settimana ai lettori è l'intervista al tecnico del Real Meda capolista in Under 19, Mattia Marelli, alla guida di una formazione giovanissima ma piena di talento. Alle spalle delle Pantere c'è però una squadra, il Sedriano, che partita dopo partita acquista sempre maggior sicurezza come dimostra il 7-2 contro le forti bresciane del 3Team raccontato nell'ultimo weekend.

La notizia della settimana per il movimento femminile, però, è la nomina a selezionatore della Rappresentativa Under 23 di Giacomo Mignani, tecnico esperto e vincente con una lunga esperienza ai massimi livelli dilettantistici sia da allenatore che da giocatore. Dopo l'ultima esperienza al Ponte San Pietro in Serie D, Mignani stava lavorando nella sua Casnigo alla Juvenes Gianni Radici, quando grazie al rapporto con Gianlauro Bellani è nata l'opportunità di provare quest'esperienza nel calcio in rosa. Le sue prime impressioni da un punto di vista tecnico e organizzativo, e il suo pensiero sullo stato del movimento in esclusiva su Sprint e Sport in edicola da lunedì 18 ottobre.